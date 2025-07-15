14.07.2025, 15:14 35031
Экс-замглавы следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции стала подозреваемой по делу о пытках
Фото: polisia.kz
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель стала подозреваемой по делу о пытках, передает корреспондент агентства.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры журналисту информационного агентства Kazakhstan Today подтвердили эту информацию.
Ранее Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержала экс-главу Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках.
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15.07.2025, 12:43 1481
С начала года в Казахстане более 60 человек осуждены за террористические и экстремистские преступления
К 8 годам лишения свободы приговорен иностранец, который на территории РК занимался пропагандой терроризма
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений на различные сроки лишения свободы осуждены более 60 лиц, в том числе три иностранных гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
В течении июня и июля этого года вступил в силу ряд судебных решений в отношении последователей религиозного радикализма. Судом города Шымкента признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7,5 годам лишения свободы один из жителей указанного мегаполиса. В рамках расследованного КНБ уголовного дела установлено, что он призывал к насилию против мирных граждан. Радикализировался под влиянием экстремистского контента в интернете", - проинформировали в комитете.
Кроме того, судом Астаны приговорен к 8 годам лишения свободы иностранец, который на территории РК занимался пропагандой терроризма и вербовкой лиц в экстремистские группировки.
14.07.2025, 20:25 28111
В Казахстане вновь набирает обороты телефонное мошенничество
Выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями сотрудников АФМ
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу фиксирует рост числа обращений в сall-центр по фактам телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.
Неизвестные, представляясь сотрудниками АФМ, сообщают гражданам о "подозрительных операциях" по их счетам, ссылаются на "официальные полномочия" и убеждают перевести деньги на "безопасные счета" либо раскрыть личные данные", - говорится в сообщении агентства.
Мошенники часто действуют по схеме: сначала звонит "сотрудник агентства", затем - якобы представитель Нацбанка, который подтверждает риски. В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии - Жалимов, Жамалетдинов и другие. В случае отказа предоставить данные злоумышленники прибегают к угрозам.
Также выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями сотрудников АФМ.
В АФМ заявили, что настоящие сотрудники агентства:
- не запрашивают персональные данные по телефону без официального уведомления;
- не требуют перевода денежных средств;
- действуют исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан.
Ранее Комитет национальной безопасности Республики Казахстан предупредил граждан страны о мошенниках, которые представляются сотрудниками комитета.
14.07.2025, 17:40 31896
Представляются сотрудниками КНБ: казахстанцев предупредили о мошенниках
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан предупредил граждан страны о мошенниках, которые представляются сотрудниками комитета, передает корреспондент агентства.
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообщают о "подозрительных операциях" на их банковских счетах или "расследовании дела". В отдельных случаях мошенники утверждают, что действия необходимы для пресечения акта терроризма, ссылаясь на мнимую угрозу национальной безопасности", - заявили в КНБ.
Кроме того, отмечается, что для достоверности мошенники демонстрируют поддельные удостоверения или присылают сфабрикованные документы с логотипом КНБ.
В ходе разговора они убеждают граждан, что их деньги находятся под угрозой, и предлагают перевести средства на так называемый безопасный счет для "защиты" или "проверки". Иногда им рекомендуют оформить кредиты, чтобы "спасти" свои сбережения, после чего деньги переводятся на счета, подконтрольные преступникам. Также лжесотрудники КНБ могут предлагать свои услуги по оказанию за денежное вознаграждение содействия в трудоустройстве, разрешении социально-бытовых проблем", - сообщили в пресс-службе.
В КНБ напомнили, что сотрудники правоохранительных и специальных органов никогда не звонят гражданам с требованием перевести деньги на какие-либо счета, в том числе под предлогом пресечения террористических актов.
В случае получения подобных звонков или предложений необходимо обратиться в органы полиции. Призываем граждан сохранять бдительность", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев.
11.07.2025, 16:11 119486
Пятерых жителей Актау отправили за решетку за рекламу психотропных веществ
Распространители были задержаны с поличным
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Актау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Актауского городского суда пятеро лиц, в числе которых две женщины, признаны виновными в незаконной рекламе психотропных веществ, сообщает прокуратура Мангистауской области.
В прокуратуре рассказали, что осужденные расклеивали листовки на зданиях и жилых домах в городе Актау, а также наносили готовые тексты аэрозольной краской с помощью заранее заготовленных трафаретов. В распространяемых материалах содержались ссылки адресов в мессенджере Telegram, через которые осуществлялась продажа психотропных веществ.
Распространители были задержаны сотрудниками полиции с поличным с очередной партией рекламных материалов.
У двух из них при обыске был обнаружен мефедрон. В результате их действия были дополнительно квалифицированы по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".
Все пятеро приговорены к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый. Приговор вступил в законную силу.
11.07.2025, 11:12 130161
Кровать за 1,2 млн тенге: в Кызылординской области главбуха инфекционной больницы подозревают в хищении
Фото: unsplash.com
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Кызылорда. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Главного бухгалтера Кызылординской областной инфекционной больницы подозревают в хищении денежных средств путем завышения закупочной стоимости медицинских кроватей, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого. По итогам проведенного тендера между ТОО и больницей заключен договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 млн тенге, цена одной кровати составила 1,2 млн тенге. При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге - в три раза ниже заявленной. Таким образом, сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 млн тенге. В ходе следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 млн тенге наложен арест", - заявили в АФМ.
Подчеркивается, что ущерб государству на сумму 129 млн тенге возмещен в полном объеме.
Главный бухгалтер помещен под стражу сроком на 2 месяца. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что дирекция Шымкентского театра похитила свыше 136 млн тенге.
11.07.2025, 09:52 133376
Из ОАЭ в Казахстан экстрадировали предполагаемого подельника ОПГ Дикого Армана
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры РК
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах из города Дубая экстрадирован предполагаемый соучастник ОПГ Джумагелдиева, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Он подозревается в том, что в период с 5 по 7 января 2022 года в Алматы в составе банды Джумагелдиева принимал активное участие в массовых беспорядках. После совершения преступлений подозреваемый скрылся и около трех лет находился в международном розыске, затем задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
10.07.2025, 20:27 154171
Супруги из Кокшетау поверили "сотрудникам" Казпочты и лишились 18 млн тенге
Супруги, действуя по указаниям мошенников, оформили кредиты в трех банках
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Кокшетау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В управление полиции Кокшетау обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве, в результате которого они лишились более 18 млн тенге. Преступники, представившись сотрудниками государственных организаций, обманным путем завладели их средствами, сообщает Polisia.kz.
На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представился сотрудником АО "Казпочта" и сообщил о поступлении заказного письма от Налогового комитета. Позже началась цепочка звонков от якобы сотрудников ЦОН, Cyberpol, Министерства юстиции, в ходе которых жертве внушили, что на ее имя и имя мужа оформлены мошеннические кредиты и единственный способ спасти средства - оформить кредиты самостоятельно и перевести деньги на безопасные счета.
Супруги, действуя по указаниям мошенников, оформили кредиты в трех банках, после чего перевели деньги на счета подставных лиц. Общий ущерб составил 18 млн 252 тысяч 659 тенге.
Полицейские установили получателей средств, среди которых граждане из различных регионов Казахстана. По факту мошенничества начато досудебное расследование. Устанавливаются организаторы, в пользу которых подставные лица делали переводы.
Ранее казахстанских родителей предупредили о росте цифрового мошенничества в отношении несовершеннолетних. Граждан призывают усилить меры безопасности детей в цифровом пространстве и интернете.
10.07.2025, 17:08 157981
Фельдшера скорой помощи ранили из травматического пистолета в Жамбылской области
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Тараз. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области фельдшер из села Байзак получил ранение из травматического пистолета, заведено уголовное дело.
Согласно информации, появившейся в СМИ, инцидент произошел из-за того, что фельдшер скорой помощи отговаривал участников спора от использования дефибриллятора на здоровом человеке. Однако один из участников настаивал на проведении эксперимента. В результате спор перерос в ссору, в ходе которой фельдшеру выстрелили в грудь из травматического пистолета.
В департаменте полиции области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".
В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в полиции.
Пострадавший медработник был доставлен в Байзакскую районную больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, в Астане виновный в причинении фельдшеру скорой медицинской помощи телесных повреждений отделался условным наказанием.
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