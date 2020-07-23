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Экскаваторы-погрузчики пытались вывезти в Узбекистан под видом тележек и лопат

22.07.2020, 18:46 6265
Актау. 22 июля. Kazakhstan Today - Попытка вывоза через казахстанско-узбекскую границу экскаваторов-погрузчиков под видом отдельных тележек и лопат пресечена мангистаускими таможенниками, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Мангистауской области, строительно-дорожную технику спрятали на борту транзитной фуры. 
 
Сокрытый товар был выявлен на таможенном посту "Тажен". По представленным документам транспорт был загружен тележками, лопатами и прочими запчастями. Нарушение выявлено в рамках использования системы управления рисками и с помощью инспекционно-досмотрового рентген оборудования. 
 
По выявленному правонарушению ведутся дальнейшие проверочные мероприятия.
 
В начале июня два автомобиля пытались контрабандой вывезти в Кыргызстан в грузовике с пиломатериалами.
 

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