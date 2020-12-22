Элитный бордель работал под видом центра оздоровительного массажа в Алматы

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - Элитный бордель полицейские выявили в ходе проведения оперативных мероприятий, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , притон находился в особняке, расположенном в Медеуском районе города. Его работницы обслуживали только постоянных, проверенных клиентов. Девушки завуалировали свою деятельность под оздоровительный массаж.

Всего же минувшей ночью были задержаны и доставлены в органы внутренних дел 23 жрицы любви, три из них приехали из Узбекистана, другие - наши соотечественницы, преимущественно жительницы Туркестанской и Жамбылской областей. Личности доставленных женщин проверили на причастность к противоправным действиям", - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы Еркин Инкаров.

В полиции также отметили, что владелец строения, предоставивший помещение для занятия проституцией, и организатор притона привлечены к ответственности.

В октябре в Нур-Султане выявлены притоны, где интим-услуги оказывали мужчины и несовершеннолетние.

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