Еще двух участников ограбления оружейного магазина задержали в Алматы

АЛМАТЫ. 24 МАРТА - В Алматы оперативной группой департамента полиции Жамбылской области задержан 37-летний подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Polisia.kz , подозреваемый в мае 2021 года в селе Мерке Жамбылской области совершил изнасилование 13-летней жительницы села.

Как сообщили в полиции, в Казахстане Министерством внутренних дел проведена совместная со странами СНГ операция "Розыск", в ходе которой сотрудниками криминальной полиции республики проведен ряд специальных операций по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.

В частности, в городе Лисаковске Костанайской области задержан 30-летний житель Талдыкоргана, разыскиваемый с января ДП Алматинской области за покушение на убийство бывшей супруги.

Также в городе Алге Актюбинской области задержан 52-летний житель Актобе, разыскиваемый за покушение на убийство двух жителей областного центра, которым в сентябре 2021 года в ресторане нанес ножевые ранения.

В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области оперативной группой ДП Кызылординской области задержан 43-летний житель Кызылорды, разыскиваемый за покушение на убийство 25-летнего парня, которому в июне 2021 года в Кызылорде в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение.

В Шымкенте задержана 59-летняя гражданка Узбекистана, разыскиваемая с апреля 2003 года за убийство мужа в Ташкенте.





В Нур-Султане задержан 52-летний гражданин РФ, разыскиваемый с сентября 1997 года УВД Ростовской области за убийство двух граждан с целью завладения автомашиной Audi-80, принадлежащей потерпевшим.

В Актау задержан 55-летний житель города, разыскиваемый с сентября 2008 года ГУВД города Ашхабада Республики Туркменистан за разбойное нападение на продуктовый магазин.

Вместе с тем на территории стран СНГ в ходе операции сотрудниками органов внутренних дел задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами нашего государства. В Хабаровском крае РФ сотрудниками уголовного розыска задержан 36-летний житель Темиртау, разыскиваемый с августа 2015 года как соучастник похищения и убийства жителя города, тело которого с огнестрельными дробовыми ранениями обнаружено на окраине города Темиртау", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, в городе Ташкенте Республики Узбекистан задержан 30-летний житель Туркестанской области, разыскиваемый с марта за вымогательство 25 млн тенге у предпринимателя из города Сарыагаша.

В Согдийской области Республики Таджикистан задержаны 27- и 30-летний граждане Казахстана, разыскиваемые ДП города Шымкента за совершение убийства с применением огнестрельного оружия в октябре 2019 года.

В городе Тольятти Самарской области разыскной группой ДП Павлодарской области задержан 39-летний мужчина, который в июне 2020 года на территории Казахстана в группе лиц путем незаконного доступа в информационную систему АО "Казпочта", создавая дублированные транзакции, совершил хищение 294 млн тенге.

Сообщается, что по итогам 10 дней операции установлено и задержано 353 разыскиваемых преступника.