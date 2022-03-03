Очередной тайник с оружием обнаружен близ Алматы

АЛМАТЫ. 2 МАРТА - Схрон оружия обнаружен на территории Карасайского района Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержали троих мужчин: 1993, 1994 и 1996 годов рождения. Установлена их причастность к ограблению оружейного магазина "Камерад", которое произошло в ночь на 5 января этого года", - сообщил замначальника ДП города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
На пустыре у дома подозреваемые закопали три нарезных и три гладкоствольных ружья, винтовку, патроны, чемодан с охотничьим набором и рюкзаки. Весь арсенал подозреваемые зарыли в песке во дворе дома одного из задержанных.
Все задержанные уже дали признательные показания и рассказали, как совершали преступление. Сейчас мы устанавливаем причастность "группы" к аналогичным преступлениям. Подозреваемые взяты под стражу", - добавил Абдрахманов.
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Сотрудники инспекции транспортного контроля подозреваются в коррупции в Алматинской области
03.03.2022, 10:36 1501
ТАЛДЫКОРГАН. 3 МАРТА - Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с областным департаментом Комитета национальной безопасности и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Руководитель отдела и его два подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 до 280 тысяч тенге от предпринимателей за беспрепятственный проезд и непривлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Талдыкоргана.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.
В Шымкенте двух несовершеннолетних вовлекли в занятие проституцией
03.03.2022, 09:44 2341
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 3 МАРТА - В Шымкенте задержали трех сутенерш из Кызылординской области, которые вовлекли в занятие проституцией двух несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения профилактического мероприятия "Stop трафик" полицейские на одной из съемных квартир выявили женщин, занимавшихся проституцией. Все они жительницы Семея, Караганды, Тараза, Атырау и Шымкента. Их доставили для выяснения обстоятельств в следственное управление ДП города Шымкента, информирует Polisia.kz.
Установлено, что три жительницы Кызылординской области организовали в Шымкенте притон для занятия проституцией, а также вовлекали в дело гражданок Казахстана, среди которых оказались две несовершеннолетние из Шымкента.
Сутенерши взяты под стражу. В отношении них проводится досудебное расследование в соответствии с двумя статьями УК РК: 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией) и 309 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).
ТАРАЗ. 2 МАРТА - КНБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и изъятию вооружения, похищенного в ходе массовых беспорядков в Таразе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С января по настоящее время обнаружено 8 схронов с оружием, сообщает пресс-служба КНБ.
Изъято 62 единицы стрелкового оружия, в числе которых автоматы "Калашникова", пистолеты различных модификаций, гладкоствольные ружья и "обрезы", а также тротиловые шашки и около 2 тысяч боеприпасов.
В рамках досудебного расследования проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к хищению вооружения.
Свыше 700 граммов наркотических средств и 60 тонн прекурсоров изъято в ВКО
02.03.2022, 17:14 15626
Фото: polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАРТА - В период с 21 по 25 февраля на территории Восточно-Казахстанской области проведен первый этап оперативно-профилактических мероприятия "Дармек", в ходе которого изъято свыше 700 граммов наркотических средств и 60 тонн прекурсоров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции региона, из незаконного оборота за период ОПМ изъято 737,16 грамма наркотических средств и психотропных веществ, а также 63 тонны 913 килограммов прекурсоров (18 тонн 75 килограммов серной кислоты, 45 тонн 838 килограммов соляной кислоты).
По итогам ОПМ задокументировано 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также выявлено 10 административных правонарушений по линии легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Сообщается, что к административной ответственности привлечены: 5 медицинских работников за нарушение правил обращения с препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, 3 фармацевта за факт безрецептурной продажи препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, из аптек.
Кроме того, на двух крупных предприятиях, специализирующихся на оптовой и розничной продаже прекурсоров (серная и соляная кислоты), на территории Усть-Каменогорска и Семея при проверке выявлены нарушения в части хранения и технической укрепленности помещений.
В Актобе задержан участник январских беспорядков, протаранивший оцепление полицейских
02.03.2022, 16:42 16546
АКТОБЕ. 2 МАРТА - В Актобе задержан участник январских беспорядков, протаранивший на автомобиле оцепление полицейских, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В городе Актобе благодаря видеозаписи с мобильного телефона установлен гражданин И., который 5 января текущего года, управляя автомобилем ВАЗ-21014, перед акиматом области на большой скорости протаранил оцепление полицейских. В результате 4 сотрудника полиции с переломами госпитализированы", - сказал на брифинге заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
По его словам, за посягательство на жизнь сотрудников полиции подозреваемый с санкции суда взят под стражу.
Кроме того, установлены двое граждан, которые с использованием резиновых дубинок подвергли жесткому избиению сотрудников полиции перед акиматом города Алматы. "Указанные лица содержатся под стражей", - сказал спикер.
По данным представителя Генпрокуратуры, в производстве следственно-оперативных групп находится 3666 досудебных расследований. Помимо дел об актах терроризма и массовых беспорядках расследуются факты грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Из указанной категории в суд направлено 101 уголовное дело в отношении 162 обвиняемых. 62 лица осуждены к различным видам наказания.
В частности, приговором Алмалинского района суда города Алматы двое граждан признаны виновными в хищении оружия из охотничьего магазина "Алпамыс". Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
По словам Елдоса Килымжанова, во время январских событий ранения различной степени тяжести получили более 4000 человек, среди них 2402 полицейских и 990 военнослужащих, задействованных для обеспечения общественного порядка.
Также он сообщил, что Генеральной прокуратурой на постоянной основе проводится проверка условий содержания лиц, находящихся под стражей. В настоящее время в следственных изоляторах содержится 751 человек.
Помещения ежедневно проверяются не только прокурорами, но и правозащитными организациями.
Уполномоченным по правам человека совместно с членами координационного совета и участниками национального превентивного механизма во всех регионах осуществлено 118 посещений следственных изоляторов, ИВС и спецприемников.
Особое внимание обращали на условия содержания, включая санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое.
Кроме того, органами прокуратуры ведется работа по пересмотру ранее избранных мер пресечения. С учетом личности, состояния здоровья и оказанного содействия следствию 199 подозреваемым содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.
Грабежи и кражи во время беспорядков: за неделю задержаны 7 подозреваемых
02.03.2022, 15:46 17591
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Казахстане продолжают разыскивать лиц, совершивших кражи и грабежи в период массовых беспорядков. Только за прошедшую неделю арестованы 7 подозреваемых, сообщил на брифинге в МВД начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
6 января в Алматы двое уроженцев Туркестанской области, взломав на улице банкомат, совершили хищение наличных денежных средств в размере более 1 млн тенге. Вина подозреваемых кроме их признательных показаний доказывается видеозаписью", - рассказал Адилов.
Он также рассказал, что в Алматы задержаны 5 грабителей, похитивших во время беспорядков спецсредства сотрудников полиции и различные товары из четырех магазинов города.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции по месту жительства одного из подозреваемых изъяты 2 электросамоката, 2 телевизора, 3 ноутбука, компьютерная техника и новая брендовая одежда. Кроме того, у подозреваемых обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта 76 расфасованных свертков с наркотическим средством пирролидин", - сообщил представитель МВД.
Также 8 января в Туркестанской области задержаны ранее судимые за кражу и грабеж два местных жителя, которые в ходе массовых беспорядков в Алматы похитили 5 фотоаппаратов Canon, ноутбук Acer, 3 мобильных телефона Iphone 12 и "Самсунг", а также мужские вещи и ювелирные украшения.
Все подозреваемые взяты под стражу.
Сегодня на брифинге Адилов также сообщил, что казахстанские полицейские обнаружили и изъяли похищенное во время беспорядков имущество на сумму свыше 288 млн тенге.
Более половины украденного во время беспорядков оружия до сих пор не найдено
02.03.2022, 15:10 18346
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министерство внутренних дел Казахстана продолжает целенаправленные оперативно-разыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия, сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1069 единиц, в их числе 123 автомата, 231 пистолет, 263 гладкоствольных ружья, 84 нарезного оружия, 168 гранат, 9 гранатометов и 2 пулемета. Кроме того, обнаружено и изъято 21 759 боеприпасов", - сообщил Адилов.
Он отметил, что более 100 единиц оружия граждане сдали добровольно.
Еще раз просим граждан сообщать в полицию любую известную информацию о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия. Оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан", - подчеркнул Адилов.
Ранее сообщалось, что во время январской трагедии в Казахстане было похищено более 3 тысяч единиц оружия.
Январская трагедия: казахстанские полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество на сумму свыше 288 млн тенге
02.03.2022, 15:03 18781
Фото: facebook/Ольга Агапова
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Полицейские Казахстана обнаружили и изъяли похищенное во время беспорядков имущество на сумму свыше 288 млн тенге, сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов.
Всего в ходе массовых беспорядков нападениям подверглись 1 502 объекта бизнеса, из них 1 360 торговых объектов и магазинов, 36 офисов банков и уличных банкоматов, 31 объект общепита, 26 ломбардов, 21 автозаправочная станция, 12 оружейных магазинов, 12 офисов различных компании, 6 рынков, 4 обменных пункта, 3 аптеки, 1 автосалон и другие субъекты предпринимательства (стоматологии, ателье и др.)", - сообщил Адилов.
По информации Адилова, всего по уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 12 тысяч граждан, назначено 2 200 судебных экспертиз.
Обеспечение возмещения ущерба будет продолжено и остается наиболее приоритетным направлением работы министерства", - отметил представитель МВД.