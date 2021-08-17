Фельдшер морпорта Курык с сообщниками продавала поддельные ПЦР-тесты

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Военно-следственное управление следственного департамента МВД пресекло деятельность жителей Мангистауской области, которые занимались подделкой и реализацией ПЦР-тестов лицам, пересекающим госграницу через морской порт Курык. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21-летняя местная жительница, работающая фельдшером морского порта, подделывала и реализовывала через сообщников ПЦР-тесты для пассажиров, выезжающих и въезжающих на территорию Казахстана. Цены поддельных тестов варьировались от 3 до 10 тыс. тенге", - сообщил Нурдильда Ораз.

По его информации, при проведении следственных действий по месту жительства у подозреваемой изъяты готовые к реализации 48 поддельных ПЦР-тестов, ноутбук, принтер и другая оргтехника.

По данному факту начато досудебное расследование, в ходе которого следствию предстоит разобраться в реальных масштабах преступной деятельности подозреваемых и количестве лиц, перешедших через госграницу с поддельными справками.

В МВД напомнили, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование - арест до 40 суток.

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