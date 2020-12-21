Генерал-майора приговорили к пяти годам колонии за взяточничество

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Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Экс-начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор Копбаев приговорен к 5 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что в мае 2019 года Копбаев получил взятку в сумме 200 тыс. тенге за назначение на офицерскую должность в РГУ "Военный институт Сил Воздушной обороны имени Бигельдинова" в Актобе", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев приговорен к пяти годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Судом будет внесено представление на имя президента Республики Казахстан о лишении Копбаева воинского звания генерал-майор и ордена "Курмет", - отметили в ведомстве.

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