Генерал-майора приговорили к пяти годам колонии за взяточничество

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Установлено, что в мае 2019 года Копбаев получил взятку в сумме 200 тыс. тенге за назначение на офицерскую должность в РГУ "Военный институт Сил Воздушной обороны имени Бигельдинова" в Актобе", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев приговорен к пяти годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Судом будет внесено представление на имя президента Республики Казахстан о лишении Копбаева воинского звания генерал-майор и ордена "Курмет", - отметили в ведомстве.
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