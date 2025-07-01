30.06.2025, 15:44 32856
Генпрокуратура направила в суд дело Перизат Кайрат
Фото: polisia.kz
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и ее матери направлено для рассмотрения по существу в межрайонный суд по уголовным делам Астаны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше трех миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке", - заявили в ведомстве.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. По делу о мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем, фигурантом проходит также мать Перизат Кайрат. Она находится под домашним арестом.
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01.07.2025, 11:58 616
Задержан экс-первый вице-министр труда и соцзащиты
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Новость дополняется.
01.07.2025, 10:47 2121
Руководство столичной школы подозревается в хищении более 900 млн тенге
На украденные деньги подозреваемые приобрели имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении должностных лиц КГУ "Международная школа 81 Astana English School" акимата Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств проводится расследование, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Бывший директор и главный бухгалтер КГУ "Международная школа 81 Astana English School" подозреваются в хищении более 900 млн тенге.
Как рассказали в АФМ, часть этой суммы была получена наличными от родителей за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря. Однако деньги не поступили на счет учреждения, а были похищены.
Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета лиц, фактически не работавших в организации. Среди них родственники подозреваемых, оформленные фиктивно.
На украденные деньги подозреваемые приобрели имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу.
Напомним, в Атырау осудили на пять лет главбуха школы-лицея-интерната по делу о мошенничестве.
30.06.2025, 18:21 28241
Обвиняемых в убийстве приговорили к 20 годам лишения свободы в Улытауской области
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотрено уголовное дело об убийстве мужчины, расчлененное тело которого обнаружили в мусорном контейнере в одном из дворов Жезказгана в январе этого года, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Улытау.
В суде проинформировали, что вечером 29 января 2025 года "в ходе совместного распития спиртных напитков" подсудимые С. и Д. нанесли потерпевшему Б., который находился в беспомощном состоянии в связи с алкогольным опьянением тяжелой степени, несколько ударов ножом по голове, по передней поверхности грудной клетки и в область шеи, в результате чего от полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия. Далее с целью сокрытия следов преступления подсудимые расчленили тело потерпевшего и, укутав его в плед, выкинули в мусорный контейнер на улице Байконурова.
Обвинительным вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимые С. и Д. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения по статье 99, часть 2, пункт 3.7, УК РК, каждому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении.
Подсудимые свою вину не признали и просили их оправдать.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.06.2025, 17:28 30751
Экс-министра юстиции Бекетаева осудили на 9 лет
Фото: ortcom.kz
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Данияр Бигайдаров на брифинге сообщил, что бывший министр юстиции Марат Бекетаев осужден на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент агентства.
Уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Бекетаева расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности. В связи с тем что следствие по нему велось под грифом "секретно", все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению", - проинформировали в Антикоре.
Напомним, осенью 2023 года Антикор сообщил о задержании экс-министра юстиции, но не уточнил, о ком именно речь. Позже в ведомстве подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции является Марат Бекетаев.
В ведомстве отметили, что в данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Позже стало известно, что бывший министр юстиции Марат Бекетаев был задержан при попытке уехать из страны.
29.06.2025, 18:46 56556
В Акколе на выпускном вечере избили 11-классника
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На выпускном вечере в Акколе избили одиннадцатиклассника, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
По факту хулиганских действий в отношении жителя города Акколя, 2007 года рождения, уголовное дело по статье 293, часть, 2 УК РК (Хулиганство) было возбуждено в день обращения. Сразу же все участники конфликта были установлены и допрошены", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В Алматинской области ссора 11-классников закончилась убийством. Подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
27.06.2025, 14:30 116396
По факту гибели студентки Назарбаев Университета возбуждено уголовное дело
В рамках УПК РК детали не разглашаются
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал гибель студентки Назарбаев Университета, тело которой нашли в общежитии, передает корреспондент агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Сейчас в рамках Уголовно-процессуального кодекса никакие детали не разглашаются. Мы можем только подтвердить, что работаем с департаментом полиции. Дополнительно информацию будет давать полиция", - рассказал министр.
Напомним, в Астане в общежитии Назарбаев Университета обнаружили тело студентки.
27.06.2025, 13:36 118996
Уголовное дело заведено в отношении служащих департамента по делам обороны Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана подтвердили, что должностные лица департамента по делам обороны Алматы попали под уголовное расследование.
В Сети распространилась информация о проведенных в Алматы задержаниях госслужащих системы обороны.
Военно-следственным департаментом МВД ведется расследование уголовного дела по статье УК РК "Превышение власти" в отношении должностных лиц департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны", - прокомментировали в МВД.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
27.06.2025, 13:07 118756
Апелляционная инстанция оставила ходатайство защиты Каршегеновой без удовлетворения
Фото: кадр из видео
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Атырау. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная инстанция Атырауского областного суда оставила ходатайство защиты о направлении дела Жансаи Каршегеновой в Конституционный суд без удовлетворения, передает корреспондент агентства из зала суда.
Неустановление соответствующими органами правонарушителей не является основанием для признания приказа незаконным. Ввиду того, что доказывание не входит в правомочия уполномоченного органа, является необоснованным довод о переложении бремени доказывания на обвиняемого, данный довод подлежит оценке судом апелляционной инстанции при вынесении решения по существу. Довод о несоразмерном ограничении конституционных прав и свобод, при котором законно приобретенная рыба является ограничением прав граждан, не обоснован, так как законность приобретения исключает ответственность", - указывается в постановлении апелляционной инстанции.
Таким образом, апелляционная инстанция оставляет за собой право установить законность хранения Каршегеновой рыбы в своем холодильнике. То есть ожидается, что суд даст оценку всем материалам, в том числе документам на рыбу и показаниям свидетелей, подтвердивших сделку.
Между тем, по заявлению Жансаи Каршегеновой и ее адвокатов, в данном деле могли быть использованы недозволенные методы ведения следствия.
В частности, на вопрос адвоката Рашида Тенизбаева о применении недозволенных методов в отношении его подзащитной Жансая Каршегенова заявила:
Несколько раз он (следователь. - Прим. ред.) заходил в камеру, потому что я сначала увидела его в окошко в двери, он туда просовывал голову и кричал: "Каршегенова, Каршегенова!" Он все время говорил подписать какие-то бумаги, а я понять не могу, кто это и что это (...) Потом он зашел в камеру, у него были в руках бумаги А4, он мне по лицу бил, чтобы я подписала. "Она все симулирует, пусть встает!" Там приходили люди, я помню, лежала, какой-то острый предмет, почему у меня на коленях были глубокие синяки. Чем-то меня острым продавливали в области коленей".
Вопрос адвоката: "В области живота было?"
Да, это делала уже фельдшер скорой помощи. Когда мне снимали ЭКГ, они говорят - у меня низкое давление, сердцебиение, еще что-то, я слышу голос следователя, который дает указания фельдшеру. Так как я была обнажена, она сначала начала колоть мне иголки. Мне больно, но я ничего не могу сделать - ни руку поднять, ни вскрикнуть. Потянула мне за соски один раз, два раза, начала их скручивать, мять их. Потом говорит: "Что-то ей плохо". Потом мужчина какой-то зашел, закрыл мне рот и начал что-то в нос, вату с нашатырным спиртом, потом я поняла. Он закрыл мне рот и прямо заливал мне этот нашатырный спирт, чтобы я пришла в себя. А я прихожу в себя и отключаюсь. И в пупок мне кололи тоже иглы. Это следователь требовал, чтобы меня привели в себя. Он был прям 100% убежден, что я симулирую", - рассказала Жансая Каршегенова.
Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции Атырауского областного суда адвокаты ходатайствовали о направлении дела в Конституционный суд.
По мнению адвокатов, в данном деле, во-первых, нарушен принцип правовой определенности (пункт 1 статьи 1 Конституции РК).
Расширительное толкование понятия "пользование", включающее простое хранение продукции для личного потребления, создает правовую неопределенность и не позволяет гражданам предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий", - аргументировала защита.
Во-вторых, нарушен конституционный принцип равенства всех перед законом (пункт 1 статьи 14 Конституции РК).
При отсутствии единой системы учета покупок осетровой рыбы и при произвольном применении нормы о запрете "пользования" возникает ситуация, когда одни граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности, а другие нет, в зависимости от сугубо субъективных факторов, что нарушает принцип равенства перед законом", - сказано в ходатайстве адвокатов.
В-третьих, нарушена презумпция невиновности (подпункт 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК).
При расширительном толковании нормы фактической презумпцией становится незаконность хранения осетровой рыбы любым гражданином, если он не сможет доказать обратное", - говорят адвокаты.
В-четвертых, нарушен принцип "обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность" (подпункт 6 пункта 3 статьи 77 Конституции РК).
В данном случае именно Каршегенова Ж.У. должна была доказывать законность происхождения обнаруженной у нее рыбы, что является явным переносом бремени доказывания с обвинения на обвиняемую", - сказано в ходатайстве адвокатов.
В-пятых, несоразмерно ограничены конституционные права и свободы (пункт 1 статьи 39 Конституции РК).
Признание хранения законно приобретенной рыбы для личного потребления уголовно-наказуемым деянием является несоразмерным ограничением прав граждан. Указанные конституционно-правовые проблемы значительно усугубляются тем, что применение пункта 25 приказа № 190 и его расширительное толкование приводят к назначению наказания в виде лишения свободы и взысканию огромного имущественного ущерба, несоизмеримого с реальной стоимостью приобретенной продукции. В случае Каршегеновой Ж.У. сумма взыскания составила 50 744 694 тенге, что является чрезмерной и явно несоразмерной санкцией", - считает защита Каршегеновой.
Кроме того, стоит отметить, что в материалах дела есть заключение директора филиала в Атырауской области республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq balyq М. Темешовой, привлеченным специалистом. Она прямо указала, что хранение осетровой рыбы для личных нужд не является "пользованием животным миром" в контексте законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира.
То есть "в действиях Жансаи Каршегеновой не то чтобы состава преступления нет, но даже события", подчеркнула в суде адвокат Айнур Карчегенова.
При этом в ходе судебного процесса для наглядности аргументов адвокаты Торехан Мухтаров и Айнур Карчегенова принесли в суд заранее купленную в магазине аналогичную тушу осетра и 200 граммов черной икры, и на этом основании гособвинитель составил рапорт о возбуждении уголовного дела против адвокатов. После предоставления всех подтверждающих законность приобретения рыбы и икры документов преследование в отношении них было прекращено. Таким образом адвокаты пытались объяснить логику защиты Каршегеновой, пояснили они журналисту агентства.
Как сообщалось ранее, что Жансаю Каршегенову осудили на 3 года с отсрочкой и выплатой 50-миллионного ущерба по статье 339 УК РК. Ее обвинили в незаконном хранении запрещенной рыбы, несмотря на то что ее законное происхождение она сама доказала суду и следствию.
Также в мае в Алматы прошла пресс-конференция с участием Каршегеновой и ее адвокатов. Женщина обвинила следователя департамента экономических расследований по Атырауской области Р. в пытках.
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