Генпрокуратура заявила о хищении более 43 млрд тенге при строительстве дорог в РК

Рассказать друзьям

Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан при проверке в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах выявила нарушения на многомиллиардные суммы, сообщает пресс-служба ведомства.





В ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО "КазГерСтрой". Имелись факты неэффективного использования средств, направленных на разработку восьми ПСД. Причем речь идет о 600 млн тенге. Также было обнаружено, что при составлении проектно-сметной документации "по пяти объектам среднего и текущего ремонта чиновники завысили сумму стоимости на более чем 2 млрд тенге", - цитирует zakon.kz сообщение пресс-службы.





Отмечается, что для хищения бюджетных денег подрядные организации использовали 70 фиктивных сертификатов по стройматериалам, а в 10 случаях применялись материалы, не соответствующие стандартам.





Чиновники закрывали глаза и на задолженности подрядчиков по невыполненным договорным обязательствам и неустойкам. В итоге непогашенная дебиторская задолженность последних за нарушение договорных обязательств составила 6,8 млрд тенге, а неустойки исчисляются 636 млн тенге", - цитирует informburo.kz сообщение Генпрокуратуры.





Вопросы у прокуратуры вызвала и реализация инвестпроекта по внедрению системы взимания платы. Связаны они был с тем, что цена за услуги поставщика ТОО "Computer Vision Technologies" была завышена в три раза и составила 138,8 млрд тенге.





По всем фактам присвоения и растраты средств, а также злоупотребления должностными полномочиями возбуждено 23 уголовных дела. Дальнейшим расследованием займется Антикоррупционная служба и АФМ. Нарушения, уточнили в Генпрокуратуре, принесли ущерб на сумму более 45 млрд тенге.





Прокуроры предотвратили потери бюджета на 24 млрд тенге и отменили итоги незаконных тендеров на 17,3 млрд тенге", - добавили в ведомстве.



