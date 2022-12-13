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Генпрокуратура выявила более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport

12.12.2022, 18:28 9391
Генпрокуратура выявила более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport
Правила размещение государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласования с НПП "Атамекен", и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре выявили более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport.

В ходе проверки установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили", - сообщили в надзорном органе.


Отмечается, что в ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом.

Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности", - заявили в ведомстве.


В других областях помещения кружков и секций не соответствовали элементарным санитарным нормам.

Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП Атамекен и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение", - отмечают в Генпрокуратуре.


Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу АrtSport, которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.

Нечего и говорить, что не было проведено масштабирование программы в сельской местности, которая всегда оказывается на периферии внимания", - отметили в пресс-службе.


По выявленным фактам мошенничества, хищений, дачи взятки и получения взятки, выявленным по результатам проверок прокурорами, начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды.

В прокуратуре проинформировали, что в условия программы внесены изменения, количество ваучеров сокращено до одного (раньше можно было записать до 2 детей), усилены санитарные требования, изменен нижний возрастной порог (например, если раньше вольная борьба начиналась с 5 лет, то теперь с 10 лет).

Ранее акимат Алматы заявил, что программа АrtSport регистрирует "мертвые души".

Позже активисты АrtSport потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы.

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы заявил, что программа временно приостановлена в связи с нехваткой финансов.

Задолженность по программе составила 2,2 млрд тенге. Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе АrtSport.

В прокуратуре Алматы по результатам проверки заявили, что по программе АrtSport с детьми работали ранее судимые тренеры.
 

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Акима сельского округа убили в Актюбинской области

12.12.2022, 20:09 8001
Фермер ударил главу крестьянского хозяйства ножом в живот
Актобе. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 12 декабря, в 00.50 на пульт "102" отдела полиции Алгинского района Актюбинской области поступило сообщение о том, что в одном из крестьянских хозяйств произошло убийство, сообщает пресс-служба МВД РК.

Следственно-оперативная группа установила, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанес ножевое ранение в живот потерпевшему. В результате происшествия мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 1, УК РК (Убийство).

Назначены необходимые экспертизы, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 

Тайник с оружием обнаружен в Алматинской области

10.12.2022, 16:28 42581
Тайник с оружием обнаружен в Алматинской области
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Ведутся следственные мероприятия
Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 9 декабря, на территории Талгарского района обнаружен схрон боеприпасов.

Данный факт зарегистрирован по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В ходе осмотра изъято гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра, самодельный нарезной обрез калибра 5,6, травматический и пневматический пистолеты, автомат Калашникова, боевая и свето-шумовая граната, сообщает Polisia.kz.

Ведутся следственные мероприятия.
 

Хищение более 417 млн тенге предотвратил Антикор в Атырау

09.12.2022, 21:06 68441
Хищение более 417 млн тенге предотвратил Антикор в Атырау
Фото: Depositphotos
За 11 месяцев осуждено 26 человек
Атырау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе научно-практической конференции, приуроченной к 9 декабря - Международному дню борьбы с коррупцией, руководитель Антикоррупционной службы Ерлан Досанов рассказал о передовых практиках по вопросам противодействия коррупции, подвел итоги года и поблагодарил за вклад в реализацию антикоррупционной политики, сообщает пресс-служба Агентства.

Благодаря внедрению превентивных инструментов Антикоррупционной службой предотвращен риск хищения более 417 млн тенге по объектам строительства. Департаментом сэкономлено более 4 млрд тенге по результатам мониторинга государственных закупок по факту искусственного завышения цен на товары и услуги. За 11 месяцев текущего года осуждено 26 (из них 3 - первые руководители) человек", - отметил Ерлан Досанов.

 

В Алматинской области обнаружили очередной схрон с оружием

09.12.2022, 20:33 69176
В Алматинской области обнаружили очередной схрон с оружием
Фото: пресс-служба МВД РК
Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие
Конаев. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 9 декабря, около 15.00 полицейские ДП региона совместно с сотрудниками МВД близ поселка Шамалган обнаружили очередной схрон с оружием, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли мешки, в которых были: три гладкоствольных ружья 12-го калибра, одна единица охотничьего ружья марки "Сайга" 410-го калибра, нарезное ружье марки "Вепрь" и две обоймы с двумя патронами калибра 308 и 7,62 мм.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.
 

Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца

09.12.2022, 18:52 72191
Беглого банкира ждет депортация или экстрадиция
Париж. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиненный в уголовных преступлениях в ряде стран, в 2020 году получил решением Национального суда по правам беженцев (CNDA) политическое убежище во Франции.

Решение было отменено в 2021 году Госсоветом Франции, постановившим, что Аблязов не имеет права получать статус беженца ввиду создания им мошеннической схемы в "БТА Банке" в своих личных интересах. Не согласный с Госсоветом олигарх подал апелляционную жалобу в суд. 8 декабря 2022 года CNDA принял по ней решение: апелляция Аблязова была отклонена, сообщил политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале

Таким образом, беглый банкир окончательно лишен статуса политического беженца во Франции.

Мухтара Аблязова согласно законодательству ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.

Напомним, в октябре суд Нью-Йорка предъявил Аблязову новые обвинения.
 

Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери

09.12.2022, 17:10 74136
Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери
Фото: Depositphotos
В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы
Кокшетау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя Кокшетау, обвиняемого в неоднократном изнасиловании родной 17-летней дочери, сообщает Polisia.kz.

Впервые отец надругался над подростком в августе 2020 года: возвращаясь от родственников, мужчина совершил насильственный половой акт в салоне авто. Испуганная девочка побоялась и постеснялась рассказать матери об инциденте, а оставшись безнаказанным, отец впоследствии еще дважды повторил свои чудовищные действия. Спустя три месяца, в ноябре, девочка рассказала о произошедшем матери, а та в свою очередь сообщила в полицию", - сообщили в полиции.


Следователями было начато досудебное производство по части 3 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней).

В рамках расследования правоохранителями были досконально изучены и тщательно проверены показания потерпевшей и подозреваемого, проведены судебно-медицинские и судебные психолого-психиатрические экспертизы, проведены проверка и уточнение показаний девочки на месте происшествия, депонирование показаний.

При этом в ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал частично, однако собранные следователями доказательства полностью доказали его вину в совершении чудовищных преступлений. Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не усмотрено.

Приговором суда акмолинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также принято решение взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге", - добавили в полиции.


В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Атырау извращенец пытался изнасиловать 13-летнюю девочку.
 

Десять тонн пшеницы похитили со склада в СКО

09.12.2022, 15:08 75491
Десять тонн пшеницы похитили со склада в СКО
Фото: петропавловск.news
Ущерб составил 1,6 миллиона тенге
Петропавловск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Есильском районе Северо-Казахстанской области неизвестные похитили 10 тонн пшеницы со склада.

Преступники, взломав дверь склада, завели внутрь КамАЗ и похитили 10 тонн пшеницы. Ущерб составил 1,6 млн тенге", - сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на департамент полиции.


Владелец не знал о совершенной краже. Оперативники известили его и в короткий срок задержали подозреваемого.

Им оказался 29-летний житель соседнего, Кызылжарского района. Также установлены возможные соучастники. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК "Кража". КамАЗ изъят", - сообщили в полиции СКО.


По словам полицейских, злоумышленники без проблем проникли на территорию и взломали дверь складского помещения.

После погрузки зерна выяснилось, что КамАЗ неисправен. Весь следующий день грузовик простоял внутри склада. На следующую ночь злоумышленники вновь проникли в него с запасными частями, произвели ремонт и покинули территорию. Руководству предприятия будет направлено предписание об устранении недостатков, способствующих совершению преступлений", - заявили в полиции.

 

Контрабанда золота на миллион долларов: суд Астаны вынес приговор

09.12.2022, 13:38 70381
Контрабанда золота на миллион долларов: суд Астаны вынес приговор
Фото: Depositphotos
Общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила 565 млн тенге, или почти 1 млн 200 тысяч долларов США
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны приговорил контрабандиста, пытавшегося провезти в Казахстан крупную партию золотых украшений, к 1,5 года лишения свободы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Контрабандиста задержали в Международном аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом Стамбул - Астана золотых украшений.

Общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила 565 млн тенге, или почти 1 млн 200 тысяч долларов США", - сообщили в АФМ.


Уголовное дело в отношении Нуржана Сурапова было направлено в суд.

Ему назначено наказания в виде 1,5 года ограничения свободы с конфискацией более 7 тысяч единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства", - отметили в ведомстве.


 

 

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