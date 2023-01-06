05.01.2023, 15:57 19706
Асылов опроверг слухи об обезглавленных полицейских во время январских беспорядков
Фото: facebook/Салтанат Ташимова
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стана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов прокомментировал информацию об отрубленных головах и 20 тысячах террористов, якобы действовавших во время январских беспорядков.
Мы версию по отрубленной голове проверяли. Но такого лица мы не нашли, в ходе следствия полностью проверили, но не нашли такого факта", - заявил Асылов сегодня, в кулуарах мажилиса.
По его словам, 4 и 5 января, во время начала январских событий, было много разной информации, в том числе ложной.
Представляете, восемь городов, многие объекты горят, акиматы горят, разные сообщения из разных источников, в том числе и неправильная информация поступала", - пояснил Асылов.
Он также прокомментировал информацию о 20 тысячах террористов. По его словам, поступала разная информация, что есть зарубежные преступники, в том числе те, кто говорил на кыргызском и узбекском языках. В результате в обществе появилась версия, что все нападающие были террористами.
Я вам скажу, что все лица, совершившие террористические акты, считаются террористами. Не обязательно ему с бородой или с автоматом бегать. Я вам сразу скажу, террористы официально не заявляли, что они террористы. Все их действия, когда они нарушали, сжигали, брали акимат, все их действия мы считаем, что они совершили террористический акт, и, естественно, террористами их считаем", - подчеркнул генпрокурор.
Он также заявил, что лично не вел подсчет террористов.
Напомним, 7 января глава государства в своем твите заявил, что на Алматы напали 20 тысяч бандитов. Позже информация была удалена.
Также 6 января 2022 года комендатура Алматы сообщила, что при беспорядках в Алматы погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, двое из них обезглавлены.
Позже советник первого президента Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев рассказал в интервью, откуда президент Касым-Жомарт Токаев взял цифру в 20 тысяч террористов, напавших на Казахстан во время январских событий. По его словам, террористы стремились запугать главу государства, чтобы он покинул страну.
Вся хронология январской трагедии - здесь.
Всего во время беспорядков погибли 238 человек. Сегодня в Астане и Алматы почтили память жертв январских событий.
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05.01.2023, 17:14 18216
Суд над Сериком Кудебаевым начался в Талдыкоргане
Экс-главу департамента полиции Алматинской области судят по статье "Превышение власти или должностных полномочий"
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Талдыкорган. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане началcя суд по делу экс-главы департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.
Как передает агентство Sputnik Казахстан из зала суда, адвокат обратилась к суду с ходатайством прекратить уголовное дело из-за отсутствия состава преступления и события преступления в действиях своего подзащитного.
Просим вас прекратить данное уголовное дело и вернуть в строй генерал-майора генерал-майора Кудебаева, всю жизнь посвятившего беззаветному служению Родине, честно исполнившему свой долг в самых непредвиденных, опасных и чрезвычайных ситуациях, и сейчас несправедливо преследуемого в уголовном порядке за сохранение жизни сотен граждан и в целях упреждения возрастания протестных настроений", - предложила адвокат.
Напомним, сегодня Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
Напомним, Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских беспорядках. Он и другие должностные лица департамента полиции обвиняются по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".
В период январских событий Серик Кудебаев был назначен комендантом Алматинской области во время режима ЧП.
В апреле стало известно, что Кудебаев уволен из органов внутренних дел.
05.01.2023, 14:18 22426
В РК выявили теневой оборот нефтепродуктов на сумму свыше 15 млрд тенге
Пресечено 335 попыток вывоза нефтепродуктов в общем объеме более 84 тысяч литров
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 2022 год выявлено 411 фактов реализации нефтепродуктов без документов в объеме 87,7 тысяч тонн на сумму 15,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов.
По решению суда конфискован доход в сумме 55,5 млн тенге, начислен штраф в сумме 25,7 млн тенге.
К примеру, по Актюбинской области выявлен факт реализации бензина не с баз нефтепродуктов (в обход) в объеме 57 тонн, доход конфискован в сумме 8,6 млн тенге, начислен штраф в сумме 0,3 млн тенге. Аналогичный факт выявлен в Абайской области в количестве 900 тонн, конфисковано на сумму 24,7 млн тенге, начислен штраф в сумме 1,5 млн тенге", - проинформировали в КГД.
Также органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется контроль за перемещением товаров, по которым введены запреты и ограничения. Пресечено 335 попыток вывоза нефтепродуктов в общем объеме более 84 тысяч литров.
На границе РК с третьими странами внедрены критерии риска, не позволяющие предпринимателям оформлять таможенную декларацию на товары, по которым введены запреты и ограничения, в том числе предусматривающий проведение отбора проб и образцов для таможенной экспертизы на селективной основе.
Ранее сообщалось, что двадцать вагонов с ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана.
05.01.2023, 11:03 27846
Действия криминального авторитета Джумагельдиева контролировались куратором из КНБ - Генпрокуратура
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе доклада по расследованию январских событий в мажилисе генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил, что во время погромов действия криминального авторитета Армна Джумагельдиева контролировались куратором из Комитета национально безопасности.
Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, действовал под руководством куратора из КНБ, сообщил Асылов.
Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", - уточнил генпрокурор.
Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.
Экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергенова обвиняют в том, что во время январских беспорядков он организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.
04.01.2023, 20:32 43631
Акимат Алматы размещал деньги на стабилизацию цен на продукты через СПК на депозитах БВУ
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 2019 по 2022 годы, когда акимат Алматы возглавлял Бакытжан Сагинтаев, ведомство полученные от правительства средства для стабилизации цен на продукты направило в Социально-предпринимательскую корпорацию (СПК), которая в свою очередь разместил эти деньги на депозитах в банках второго уровня (БВУ). Антикором это расценивается, как отсутствие действий по сдерживанию цен со стороны акимата.
Несмотря на наличие тенденции роста цен на продукты в 2020-2021 годы, никаких действий со стороны акимата не последовало", - подчеркнули в агентстве в ответе на депзапрос.
По информации ведомства деньги поступили в СПК "Алматы", а тот в свою очередь разместил их на депозитах в БВУ.
К примеру, за 2020-2021 оды прибыль СПК "Алматы" от размещения средств на депозитах банков второго уровня составила 1,2 млрд тенге (59% от суммы прибыли, в 2019 году деятельность СПК "Алматы" была убыточной)", - сообщили в Антикоре.
Кроме того, Агентство указало на аналогичные примеры в других регионах республики.
При проведении анализа в деятельности 17 Социально-предпринимательских корпораций за период 2019-2021 годы ведомство установило ряд коррупционных рисков", - сообщили в Антикоре.
Также в ведомстве добавили, что "за 2019-2021 годы сумма процентов по депозитам в банках ("Түркістан", "Ертіс", "Алматы", "Байқоныр", "Тобол", "Жетісу" и "Shymkent") достигла 4,4 млрд тенге, тогда как общая прибыль составила 5 млрд тенге".
В 2017-2018 годы руководство СПК Павлодар" (94 млн тенге), "Атырау" (212 млн) и "Байқоңыр" (600 млн) на депозитных счетах АО "Астана Банк" разместило бюджетные средства в сумме 906 млн тенге, которые на сегодняшний день не возвращены по причине банкротства банка", - добавили в ведомстве.
04.01.2023, 18:50 46446
Свыше 2,5 тысячи незаконно вырубленных хвойных деревьев изъяли за полмесяца в РК
Наложено адмштрафов на 500 тысяч тенге, из них взыскано порядка 400 тысяч тенге
Фото: Polisia.kz
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 по 31 декабря в стране прошло ОПМ "Ель". Цель мероприятия - выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период, сообщает Polisia.kz.
На рынках и других местах были созданы 588 мобильных групп, в том числе 321 совместных с природоохранными органами. Проведено 1837 рейдов.
Всего с начала ОПМ привлечено к административной ответственности 506 человек, к уголовной - 18. Изъято свыше 2,5 тысячи штук деревьев хвойных пород. Наложено адмштрафов на 500 тысяч тенге, из них взыскано порядка 400 тысяч тенге.
Как отметили полицейские, чаще всего правонарушители привлекаются к ответственности за незаконную порубку елей и сосен, а также за их реализацию в неустановленных местах и нарушения правил содержания и защиты зеленых насаждений.
04.01.2023, 17:42 50626
В Костанае осужден сотрудник управления сельского хозяйства за хищение субсидий
Фото: Depositphotos
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Костанай. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела экономики и проектного управления ГУ "Управления сельского хозяйства акимата Костанайской области" Т. за совершение мошенничества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, служебного подлога и других лиц, проходящих по делу, сообщила пресс-служба суда.
Судом установлено, что "в период с апреля по декабрь 2019 года Т. и директор ТОО "Агро Консалтинг KST" Ж., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, организовали хищение бюджетных средств - сумм инвестиционных субсидий, предоставленных субъектам АПК Костанайской области в качестве возмещения части расходов при инвестиционных вложениях на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств".
В дальнейшем Т. и Ж. вовлекли в свою преступную деятельность в качестве пособников М. и менеджеров ТОО "Агро Консалтинг KST К. и Ток.", которые впоследствии выполняли преступные указания и поручения последних, направленные на обеспечение хищения бюджетных средств", - отметили в суде.
В результате преступных действий подсудимых государству в лице управления сельского хозяйства Костанайской области причинен ущерб в особо крупном размере.
Судом назначено наказание: Т. - в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев и Ж. - в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности
Еще троим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, условно, с установлением им на весь срок наказания пробационного контроля с возложением на них в соответствии частью 2 статьи 44 УК исполнение обязанностей.
Кроме этого, подсудимым назначено дополнительное наказание в виде с лишения права занимать должности на государственной службе: Т. - пожизненно, Ж. - сроком на 10 лет, К. и Ток. - сроком на 6 лет и М. - сроком на 5 лет.
Исковые требования управления сельского хозяйства суд удовлетворил частично:
- взыскав с ответчиков Т., Ж., К. и Ток. в пользу истца в солидарном порядке сумму ущерба 29 012 240 тенге и в доход государства государственную пошлину в сумме 870 367 тенге в равных долях, то есть по 217 592 тенге с каждого;
- взыскав с ответчиков Т. и М. в пользу истца в солидарном порядке сумму ущерба 5 997 000 тенге и в доход государства государственную пошлину в сумме 179 910 тенге в равных долях, то есть по 89 955 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
04.01.2023, 16:39 51396
Туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров в области Жетісу
Фото: Polisia.kz.
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Талдыкорган. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров, задержанных на территории Каратальского района области Жетісу, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в браконьерстве подозреваются четверо жителей Алматинской области.
В автомашине задержанных правоохранители обнаружили три туши диких животных, предположительно, джейранов, входящих как исчезающий вид в Красную книгу РК.
Кроме отстрелянных животных у них также изъяли два охотничьих нарезных ружья. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными)", - сообщил старший инспектор областной природоохранной полиции Баглан Рымжанов.
Ранее сообщалось, что браконьеров с тушей косули задержали в СКО.
04.01.2023, 13:12 42641
Деятельность международной ОПГ пресекли в Байконуре
Фото: Polisia.kz
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Байконур. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Восемнадцать лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы задержали вчера в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России.
В группировку входили граждане Казахстана и России.
Одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной ОПГ.
По месту жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия. На их счету - похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи. Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщает КНБ.
Так, в сентябре 2022 года в ходе вооруженной "разборки" участников группировки, огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия.
Спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка, в ходе которой сотрудниками спецслужб по согласованию с прокуратурой был проведен комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий.
В настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.
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