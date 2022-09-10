ГКНБ Кыргызстана задержал экс-участника КВН Марата Джуманалиева

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Наркосбытчика, задержанного во время спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спецоперация по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства в Казахстане, была проведена в Нур-Султане и Алматы Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности.

Преступников задержали в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 килограммов марихуаны и мефедрона. По решению суда изъятые наркотические вещества уничтожены", - сообщает АФМ.