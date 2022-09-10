ГКНБ Кыргызстана задержал экс-участника КВН Марата Джуманалиева

БИШКЕК.9 СЕНТЯБРЯ - Бывшего участника КВН-команды "Азия MIX" Марата Джуманалиева задержали в Бишкеке сотрудники Государственного Комитета национальной безопасности Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Кыргызстане задержали звезду команды КВН "Азия Микс" Марата Джуманалиева, известного как Маратик", - сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, видео задержания двух человек показало ГКНБ. Один из задержанных людей на видео - экс-участник КВН. Задержанных подозревают в мошенничестве.
Маратик вместе с товарищем взяли у российского бизнесмена большие деньги (обещали решить проблемы с правоохранительными органами). Слово они не сдержали, а крупную сумму присвоили. Чтобы не возвращать деньги, подозреваемые угрожали связями с высшим руководством страны и личным знакомством с сыном главы ГКНБ Камчыбека Ташиева", - информирует агентство.