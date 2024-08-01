31.07.2024, 12:14 100261
Глава "Алматы тазалык" заплатит штраф в 81 млн тенге за взятку в 2,7 млн тенге
Предприниматель, давший взятку чиновнику, получил три с половиной года колонии
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом № 2 Медеуского района Алматы осуждены за взяточничество директор ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" и директор частной компании ТОО "Қала көркейту", сообщает Агентство по противодействию коррупции.
По данным Антикора, чиновник получил взятку в сумме 2,7 млн тенге от предпринимателя за заключение договоров субподряда услуг по содержанию улиц и тротуаров Алматы и подписание актов выполненных работ.
Приговором суда главе "Алматы тазалык" назначено наказание в виде штрафа в сумме 81 млн тенге, а предприниматель получил тюремный срок. Три с половиной года он проведет в колонии средней безопасности.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" началось в январе текущего года.
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31.07.2024, 13:47 94536
На пассажира автобуса напали с ножом в Конаеве
Подозреваемый задержан
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Конаев. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на пассажира маршрутного автобуса совершено нападение с ножом, пострадавший госпитализирован.
В полиции сообщили, что по подозрению в покушении на убийство по горячим следам задержан житель Конаева.
В общественном транспорте он нанес 41-летнему мужчине ножевые ранения.
Факт покушения на убийство зарегистрирован в городской полиции. Задержанный помещен под стражу", - рассказали в полиции.
Пострадавший с диагнозом "множественные колото-резаные раны шеи и подключичной области слева" госпитализирован в многопрофильную больницу Конаева.
31.07.2024, 11:02 104516
АФМ завершило расследование по делу финпирамиды в области Улытау
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении жителей области Улытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили ее структурным подразделением на территории Жезказгана. Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области", - проинформировали в агентстве.
По результатам расследования, сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 миллионов тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 миллионов тенге.
Также отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Напомним, более 80 жителей Улытауской области были привлечены в финпирамиду после проведения встреч и собраний подозреваемых с населением с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой финпирамиды. Граждан привлекали через информационные ресурсы (сайт видеохостинга YouTube, мессенджеры WhatsАpp и Telegram, социальные сети Facebook, Instagram).
30.07.2024, 15:00 151296
В Туркестанской области глава департамента по управлению земельными ресурсами осужден на восемь лет
Глава департамента и его сообщник признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Фото: Pexels.com
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Туркестан. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области руководитель департамента по управлению земельными ресурсами осужден на восемь лет, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Судом оглашен приговор руководителю департамента по управлению земельными ресурсами Мырзаеву А., его сообщнику Балтабаеву А. и руководителю отдела данного департамента Жетписову Б. (...) Приговором суда Мырзаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Балтабаеву - 7 лет и Жетписову - 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Мырзаев и Балтабаев признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а Жетписов в покушении на дачу взятки", - заявили в Антикоре.
Установлено, что руководитель департамента по управлению земельными ресурсами и его сообщник завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка.
Кроме этого, Мырзаев под предлогом дачи взятки должностным лицам за общее покровительство обманным путем завладел денежными средствами Жетписова в сумме 70 тысяч тенге из ранее оговоренных 5 млн тенге", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что руководитель департамента земельных ресурсов Туркестанской области подозревается в коррупции.
30.07.2024, 12:08 159976
Семейную пару пенсионеров убили и сожгли вместе с домом в Алматы
Подозреваемый задержан
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на месте пожара частного дома обнаружены тела семейной пары пенсионеров, по предварительной версии, супруги были убиты.
При тушении частного дома в Алматы были обнаружены обгоревшие тела двух человек. Выяснилось, что это семейная пара пенсионеров и причиной смерти стал не пожар, сообщает Telegram-канал ZHEST_KZ.
По предварительным данным, 71-летнего хозяина дома ударили ножом в грудь, а жилье подожгли, чтобы скрыть улики. При этом в одной из комнат находилась супруга пенсионера - его ровесница. Сгорела ли она заживо или ее тоже убили перед пожаром - пока неизвестно", - сказано в публикации.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стали ссора и неприязненные отношения. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали в ведомстве.
Напомним, в микрорайоне Карасу города Алматы неизвестный нанес пожилому мужчине ножевое ранение и забрал его барсетку.
30.07.2024, 09:29 165116
Сотрудники акимата Тараза подозреваются в незаконном выводе имущества на 100 млн тенге
Фото: ppexels.com
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Тараз. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате проведенных мероприятий совместно с прокуратурой Жамбылской области начаты досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учета поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путем подделки официальных документов незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов", - говорится в сообщении.
Сумма ущерба от незаконных действий указанных лиц, по данным АФМ, превышает 100 миллионов тенге.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", - добавили в агентстве.
Ранее кассиров Казпочты обвинили в хищении 84 млн тенге в Алматинской области.
29.07.2024, 20:28 194851
В Актау женщина ударила чужого ребенка на детской площадке
Личность женщины установлена
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Актау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появилось видео избиения ребенка на детской площадке в 20-м микрорайоне Актау. По информации департамента полиции региона, женщину привлекли к ответственности, сообщает Lada.kz.
Жители микрорайона пожаловались на женщину, которая дергала и била ребенка, сидящего на качелях детской площадки.
В департаменте полиции региона факт подтвердили и сообщили, что личность женщины установлена. Ее привлекли к ответственности по факту приставания в общественных местах.
Ранее в Алматы водитель мопеда ударил девушку. В горах Алматинской области избили мотоциклистов. В Актау неизвестный избил фельдшера скорой помощи.
29.07.2024, 19:28 192801
В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию
Изъято свыше 60 кг психотропного вещества
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Шымкент. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры Шымкента 11 июля ДКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, функционировавшей на территории Туркестанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента.
В момент изготовления очередной партии наркотиков с поличным задержаны двое жителей города.
В ходе обыска изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков.
По данному факту начато досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, с начала года в Казахстане ликвидирована 31 нарколаборатория, из которых 17 специализировались на производстве синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято порядка 186 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и свыше двух тонн прекурсоров.
29.07.2024, 17:42 112771
Антикор объявил в розыск экс-сотрудника полиции из Сатпаева
Агентство объявило о вознаграждении за информацию об экс-полицейском
Фото: кадр из видео
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции Казахстана объявило в розыск бывшего оперуполномоченного отдела полиции города Сатпаева, сообщает пресс-служба агентства.
За совершение тяжкого преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) разыскивается гражданин Республики Казахстан Бакыт Адиль Есенжолулы", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, Антикор объявил о вознаграждении за информацию об экс-полицейском.
В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить инициатору розыска в департамент Агентства по противодействию коррупции по области Ұлытау (...) Вознаграждение и анонимность гарантируются", - добавили в пресс-службе.
Ранее МВД объявило в розыск подозреваемых в хищениях из Qarmet.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?