Глава североказахстанского филиала Аграрной кредитной корпорации получил тюремный срок за коррупцию

Чиновник брал взятки от сельхозтоваропроизводителей за ускоренную выдачу кредитных займов

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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении директора филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области, сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана.





Руководитель филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" СКО признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 и 500 тыс. тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств.





Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.





Приговор в законную силу не вступил.



