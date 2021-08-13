Глава управления культуры Кызылординской области подозревается в коррупции

КЫЗЫЛОРДА. 12 АВГУСТА - Руководитель управления культуры Кызылординской области подозревается в получении взятки в 1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Антикоррупционной службой Кызылординской области изобличена руководитель управления культуры, архивов и документации Кызылординской области, которая подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге у предпринимателя за беспрепятственное принятие объекта и своевременное перечисление денежных средств", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде ареста.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.





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