Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf

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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание главного судебного разбирательства по делу о захвате акимата и резиденции президента в Алматы во время январских беспорядков 2022 года состоялось в Алматы.





Всего на скамье подсудимых 11 человек, один из них находится под стражей, остальные 10 обвиняемых под домашним арестом, сообщает портал Zakon.kz





Согласно обвинительному акту всем подсудимым предъявили обвинение по двум статьям УК РК: "Массовые беспорядки" и "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват".





После этого судья дал слово подсудимым. Семь из них частично согласились с предъявляемыми обвинения, четверо заявили, что не согласны, информирует издание.





Следующее слушание планируется на 10 октября.





Напомним, ущерб от захваты аэропорта в Алматы во время погромов 2022 года оценили в сотни миллионов тенге.



