28.09.2023, 12:06 50656
Главу управления миграционной службы области Абай задержали за взятку Дополнено
Информацию о задержании подтвердили в Антикоррупционной службе области
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Семей. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области задержали главу управления миграционной службы Абайской области Гульвиру Доненбаеву.
Сообщение о задержании появилось в соцсетях.
Поступила информация, что 27 сентября 2023 года сотрудниками ДКНБ совместно с Антикором по области Абай задержана начальник УМС ДП области Гульвира Доненбаева при получении денежных средств в размере 1000 долларов США через посредника", - пишет telegram-паблик Egov.press.
Информацию о задержании подтвердили в Антикоррупционной службе области, сообщает Zakon.kz.
Сообщить о причинах задержания в ведомстве пообещали позже.
Дополнено, 28.10.2023, 13.56
В Антикоре прокомментировали задержание Доненбаевой.
Антикоррупционной службой по области Абай изобличены во взяточничестве руководитель управления миграционной службы и другие сотрудники департамента полиции области Абай. Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Астане вынесли приговор экс-заместителю главы Наццентра экспертизы Байгабулову за взяточничество в крупном размере.
Также сообщалось, что Антикоррупционная служба планирует ввести публичный реестр коррупционеров.
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29.09.2023, 15:53 13066
Семеро фигурантов дела о захвате акимата и резиденции во время январских погромов частично признали вину
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание главного судебного разбирательства по делу о захвате акимата и резиденции президента в Алматы во время январских беспорядков 2022 года состоялось в Алматы.
Всего на скамье подсудимых 11 человек, один из них находится под стражей, остальные 10 обвиняемых под домашним арестом, сообщает портал Zakon.kz.
Согласно обвинительному акту всем подсудимым предъявили обвинение по двум статьям УК РК: "Массовые беспорядки" и "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват".
После этого судья дал слово подсудимым. Семь из них частично согласились с предъявляемыми обвинения, четверо заявили, что не согласны, информирует издание.
Следующее слушание планируется на 10 октября.
Напомним, ущерб от захваты аэропорта в Алматы во время погромов 2022 года оценили в сотни миллионов тенге.
29.09.2023, 14:09 14901
Напавший на школьников с топором подросток признан вменяемым
Уголовное дело направлено в прокуратуру
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Петропавловск. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области завершено расследование нападения девятиклассника, вооруженного топором, на учеников петропавловской школы № 4, сообщил глава департамента полиции области Айдын Кабдулдинов.
По словам начальника ДП, с первых дней подозреваемый был взят под арест, и по настоящее время он находится в следственном изоляторе.
По уголовному делу проведены все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены и получены результаты всех экспертиз. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой приобщены к уголовному делу, подозреваемый может предстать перед судом и отвечать на все вопросы", - рассказал Айдын Кабдулдинов.
Действия подростка квалифицированы по статье УК РК "Покушение на убийство".
Уголовное дело направили в прокуратуру для изучения и дальнейшего направления в суд. Все обстоятельства, в том числе почему он это сделал, будут выясняться в суде", - заключил спикер.
Напомним, что в феврале этого года учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры.
29.09.2023, 13:17 17236
Арестован экс-руководитель управления земельных отношений Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий и внешнего анализа коррупционных рисков изобличен бывший руководитель управления земельных отношений Алматы, сообщает пресс-служба Антикора.
Он подозревается в пособничестве частным лицам в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.
В результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Абайской области за взятку задержали главу управления миграционной службы Абайской области Гульвиру Доненбаеву.
В Шымкенте суд признал должностных лиц управления земельных отношений виновными в коррупции. Чиновники приговорены к штрафу, а также лишены занимаемых должностей.
В рейтинге US News 2023 по наименее коррумпированным странам Казахстан оказался в конце списка - на 75-м месте среди 87 государств.
29.09.2023, 11:11 21186
Приверженцев ДРТ задержали в Туркестанской области
В отношении них будет принято соответствующее процессуальное решение, заявили в полиции
Фото: Polisia.kz.
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Шымкент. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Приверженцев деструктивного религиозного течения, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
В Отырарском районе задержали 54-летнего гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске с 2021 года. На родине мужчина был объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления", - проинформировали в полиции.
Также спустя сутки задержали еще одного 33-летнего гражданина Узбекистана, находившегося в международном розыске за мошенничество.
Отмечается, что оба разыскиваемых преступника состоят на учете как приверженцы религиозного деструктивного течения.
В отношении них будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в полиции.
Ранее возвращенного из Сирии боевика приговорили к шести годам лишения свободы в Казахстане.
29.09.2023, 10:15 23686
В Казахстан пытались незаконно ввезти почти 50 килограммов ювелирных изделий
По указанному факту проводятся проверочные мероприятия
Фото: КНБ РК
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Шымкент. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащими департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Жамбылской области пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан 48 килограммов ювелирных изделий из золота, информирует пресс-служба КНБ.
Сообщается, что груз был обнаружен в тайнике автотранспорта.
Предварительный вес изъятого составил более 48 килограммов", - проинформировали в комитете.
По указанному факту проводятся проверочные мероприятия.
Ранее крупную партию дорогих ювелирных изделий задержали в аэропорту Астаны.
29.09.2023, 09:05 26946
Ущерб на 7,4 млн тенге: Антикор проводит расследование в отношении гендиректора "Фитосанитарии" МСХ РК
Фото: gov.kz
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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе ведомства.
Должностное лицо вопреки установленному запрету учредил и руководил организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставлял помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ "Фитосанитария". Ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 млн тенге", - говорится в сообщении Антикора.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в ведомстве.
28.09.2023, 20:39 50496
В Алматы обезглавили женщину: суд вынес приговор убийце
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В СМУС завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении И., обезглавившего женщину в Алматы. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимый И. находился в материальной зависимости от гражданской супруги, которая не желала дальнейших отношений с ним. Он решил совершить убийство, чтобы создать устрашающую, криминогенную обстановку. В марте 2023 года он, заранее спланировав убийство, назначил потерпевшей А. встречу в одном из парков. Далее И. с особой жестокостью обезглавил потерпевшую. Затем отнес голову в один из магазинов.
Прокурор просил суд признать подсудимого виновным и назначить ему 20 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности. Подсудимый вину признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном.
Согласно вердикту присяжных заседателей и приговору суда И. признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.
Напомним, 12 апреля в 8.40 поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания на улице Шолохова тела женщины. Женщина оказалась обезглавленной. Погибшая, 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления.
28.09.2023, 19:47 51836
Видео конфликта в МЦПС "Хоргос" прокомментировали в ДП Жетысуской области
На видео заснят конфликт, произошедший на территории МЦПС "Хоргос" 6 сентября
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Талдыкорган. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По информации некоторых источников, в МЦПС "Хоргос" опять произошло ЧП с участием неизвестных лиц и местных сотрудников полиции.
По информации пресс-служба ДП Жетысуской области, на видео заснят конфликт, произошедший на территории МЦПС "Хоргос" 6 сентября. О нем уже сообщалось ранее.
Все участники (12 человек из числа местных жителей в возрасте 20-26 лет) драки задержаны и помещены под стражу. Расследование проводится по статье 293 УК РК (Хулиганство). Обнаруженный на месте происшествия травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Расследование находится на особом контроле областного департамента.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?