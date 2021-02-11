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Грабители облили кассира бензином и ограбили микрокредитную организацию в Караганде

10.02.2021 10855
Грабители облили кассира бензином и ограбили микрокредитную организацию в Караганде
Караганда. 10 февраля. Kazakhstan Today - Разбойное нападение на кассу одной из микрокредитных организаций произошло в Караганде - грабители облили кассира бензином и угрожали поджечь, передает Kazakhstan Today.
 
Видео разбойного нападения попало на камеру видеонаблюдения и было опубликовано на странице temirtau.times в Instagram. 
 

9 февраля, в 16.00, в Караганде двое неизвестных в медицинских масках в помещении одной из микрокредитных организаций облили бензином кассира — 28-летнюю женщину и завладели деньгами в сумме 120 тысяч тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 192 УК РК (Разбой)", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области. 

 
Для установление и задержания подозреваемых лиц создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников аппарата департамента полиции.

 

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