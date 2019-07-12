Талдыкорган. 11 июля. Kazakhstan Today - Группу серийных воров-домушников обезвредили в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Двое молодых мужчин, 1996-1998 годов рождения, обкрадывали частные домовладения в Талгарском районе. В дома они проникали путем отжима пластиковых окон. Сумма причиненного ущерба пока подсчитывается, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Среди похищенного - золотые изделия, носимые вещи, автомобильные аккумуляторы и т.д. Ювелирные изделия сбывались близ одного из рынков Алматы, аккумуляторы сдавались в различные пункты приема. Часть краденого уже разыскана и приобщена к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств", - отметили в пресс-службе.

В полиции также сообщили, что подозреваемые использовали взятую в аренду автомашину "Нексия" с редким цветом кузова, по которому оперативникам Талгарской районной полиции удалось выйти на след преступной группы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выполнен большой объем работы, в том числе просмотрены установленные в населённых пунктах, а также действующие на автодорогах видеокамеры. По ним была выделена марка автомашины, имеющей достаточно редкий цвет. При проверке были установлены личности двух подозреваемых, один из которых проживал в Капшагае, другой - в соседнем Илийском районе. Сейчас задержанным доказана причастность к 8 кражам, зарегистрированным в Туздыбастау, Бесагаш и других поселках Талгарского района. В отношении задержанных проверка пока продолжается", - уточнили в полиции.

По информации ведомства, один из подозреваемых ранее был судим за кражу. Он помещен под стражу. Второй на время расследования отпущен под "подписку о невыезде". Автомашина "Нексия" изъята и водворена на специализированную стоянку.

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