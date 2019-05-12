В Алматинской области задержали группу домушников, совершивших как минимум 40 краж

Талдыкорган. 11 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержали членов преступной группы, совершивших как минимум 40 краж из домов и квартир, передает Kazakhstan Today.

Задержание подозреваемых произведено в селе Узынагаш. Оперативники действовали одновременно по трем адресам, и все трое задержаны на дому. Один из подозреваемых ранее судим. Похищенное имущество частично изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Подозреваемые помещены под стражу в изолятор временного содержания Жамбылской районной полиции", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

В состав преступной группы входили трое сельчан из Жамбылского района. Доказана их причастность к совершению 40 краж из частных домовладений и квартир.

Согласно материалам расследования, группа действовала с начала этого года в селе Узынагаш и нескольких приближенных к райцентру населенных пунктах Кайназар, Аксенгер, Фабричный и других. Потерпевшим нанесен ущерб на общую сумму около 10 млн тенге.

В настоящее время задержанные проверяются на причастность к другим кражам, имевшим место в регионе в текущем и прошлом году", - добавили в полиции.

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