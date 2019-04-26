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Четырех серийных домушников задержали в Алматы

25.04.2019, 09:56 8290
Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - Четырех серийных домушников задержали в Алматы. Никто из задержанных не судим ранее. Они проникали в чужое жилье путем подбора ключа, передает Kazakhstan Today.
 

У каждого из них была отведенная роль: кто-то водил автомобиль, другой присматривал снаружи на момент совершения преступления. Молодые люди от 23 до 29 лет, все задержанные приходятся друг другу друзьями и знакомыми. Так, из одной из квартир злоумышленники вынесли только телевизор и продали его за 60 тыс. тенге. Теперь они будут отвечать за кражи, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

 
Сейчас проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям на территории города. Они водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы. Проводятся следственные действия.
 

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