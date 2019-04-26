Четырех серийных домушников задержали в Алматы

У каждого из них была отведенная роль: кто-то водил автомобиль, другой присматривал снаружи на момент совершения преступления. Молодые люди от 23 до 29 лет, все задержанные приходятся друг другу друзьями и знакомыми. Так, из одной из квартир злоумышленники вынесли только телевизор и продали его за 60 тыс. тенге. Теперь они будут отвечать за кражи, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Сейчас проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям на территории города. Они водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы. Проводятся следственные действия.
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