Талдыкорган. 8 июля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане задержали известного вора, промышлявшего кражами в общественных местах и транспорте, передает Kazakhstan Today.

Молодая женщина, лишившаяся кошелька со 110 тысячами тенге в маршрутном автобусе, своевременно обратилась в полицию Талдыкоргана и четко описала приметы мужчины, которого она подозревала в краже наличности. Внесенные в базу данных приметы быстро выявили одного из так называемых "щипачей", ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за карманные кражи.





У подозреваемого имеется ярко выраженная примета в виде шрама на губе. Потерпевшей были представлены несколько фото подозреваемых со схожими приметами, по одному из которых женщина его и опознала. Кроме того, подозреваемый был запечатлен на нескольких видеокамерах, установленных близ автобусных остановок, совпадающих со временем совершения кражи. В итоге мужчина был задержан и доставлен в полицию" - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту начато расследование с назначением обязательной проверки на причастность к другим аналогичным кражам, совершенным в последнее время в городском общественном транспорте.





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