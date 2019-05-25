Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - Полиция Алматы распространила фото воров-карманников, орудовавших в общественных местах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции города, трое мужчин в возрасте от 27 до 40 лет промышляли карманными кражами в общественных местах и в общественном транспорте. Каждый из подозреваемых занимался преступным промыслом в одиночку и не единожды привлекался к уголовной ответственности за карманные кражи.

"Как правило, "щипачи" орудуют в общественных местах. И, как показывает практика, в основном это - мужчины. Они выглядят неприметно, опрятно одеты. Но стоит потерять бдительность, как карманник с легкостью умыкнет у пассажира или прохожего ценную вещь. "Щипач" не всегда планирует и конкретизируется на определенной жертве. Если он заприметит кошелек или телефон в доступном месте, скажем, в заднем кармане брюк, либо в открытой сумке, то наверняка воспользуется моментом. Поэтому призываем не терять бдительность и помнить об элементарных мерах сохранности своего имущества", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.









Напомним, ранее полиция Алматы уже опубликовывала фото воров

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