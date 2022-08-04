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В Алматы пресечена деятельность финпирамиды "Innova Gold"

03.08.2022, 10:40 16476
АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - Деятельность очередной финансовой пирамиды "Innova Gold" пресечена департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Общее количество вкладчиков составляет более 1300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается", - информирует пресс-служба АФМ РК. 

 
По информации ведомства, финпирамида была замаскирована под интернет-магазин по продаже золотых слитков и косметической продукции, содержащей элементы золота. Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в сомнительный проекты, обещая начисление бонусов, а также за продвижение проекта. 
 
В отношении организатора санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком до двух месяцев. 
 

Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью "Innova gold", просим обратиться по телефону доверия или в территориальные департаменты агентства", - добавили в пресс-службе.


 

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В Шымкенте двух полицейских задержали по делу о незаконной регистрации автомобилей

04.08.2022, 11:13 1506
В Шымкенте двух полицейских задержали по делу о незаконной регистрации автомобилей
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 4 АВГУСТА - В Шымкенте пресечена схема по незаконной постановке на учет в Республике Казахстан транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте с использованием данной схемы, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
 
Два сотрудника процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу.
 
Также в преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, так называемые помогайки, в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности. 
 
В настоящее время департамент собственной безопасности МВД также расследует уголовные дела по аналогичным фактам в 7 регионах, где за последние три года незаконно зарегистрировано более 2 тысяч транспортных средств, нанесенный ущерб составил свыше 10 млрд тенге.
 

Тело мужчины обнаружено в подъезде одного из домов Экибастуза

04.08.2022, 09:54 2701
ЭКИБАСТУЗ. 4 АВГУСТА - По подозрению в убийстве мужчины задержан 57-летний житель Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Экибастузе 2 августа в подъезде дома на улице Королева обнаружено тело 41-летнего местного жителя.
 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейскими установлен и задержан 57-летний мужчина", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

 
Подозреваемый находится в ИВС.
 
Как рассказали в полиции, между мужчинами во время распития спиртного произошла ссора, в результате которой одному из них было нанесено смертельное ножевое ранение.
 

В Шымкенте местные жители осуждены за выписку фиктивных счетов-фактур на 1,5 млрд тенге

04.08.2022, 09:29 4136
В Шымкенте местные жители осуждены за выписку фиктивных счетов-фактур на 1,5 млрд тенге
Фото: pixabay.com
ШЫМКЕНТ. 4 АВГУСТА - Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители Шымкента. Данное нарушение выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приговором суда трое граждан признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, и окончательно им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности, на 7 лет, сообщили в АФМ.
 
Кроме того, приговором суда имущество в виде автомобиля марки Toyota конфисковано в доход государства. 

 

Полицейского убили в Актау

04.08.2022, 09:00 4801
Полицейского убили в Актау
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 4 АВГУСТА - В ночь на 3 августа в одном из микрорайонов города Актау сотрудник полиции получил смертельное ножевое ранение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам очевидцев, в ночь со 2 на 3 августа в 17-м микрорайоне сотрудник полиции получил ножевое ранение. Его доставили в больницу, где он скончался. В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что убитым оказался их сотрудник, сообщает Lada.kz.
 
В ведомстве сообщили, что в 03.50 в дежурную часть поступила информация, что со двора дома в 17-м микрорайоне каретой скорой помощи был доставлен в Мангистаускую областную больницу 26-летний молодой человек с ножевым ранением в области шеи. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении.
 
Погибшим оказался сотрудник полиции, находящийся в отпуске.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 27-летний подозреваемый.
 
Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ЕРДР управления полиции Актау по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.
 

Двое граждан РФ незаконно пересекли госграницу РК, чтобы скрыться от уголовного преследования

03.08.2022, 19:48 11136
Двое граждан РФ незаконно пересекли госграницу РК, чтобы скрыться от уголовного преследования
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Пограничники задержали иностранцев, пытавшихся незаконно проникнуть в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
31 июля в Панфиловском районе Жетысуской области пограничники пресекли нарушение государственной границы. Задержан гражданин КНР, который пытался проникнуть в Казахстан в обход пункта пропуска и в последующем направиться в европейские страны, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
2 августа подразделением пограничной службы КНБ в Карабалыкском районе Костанайской области за нарушение государственной границы задержаны двое граждан России, пытавшиеся скрыться от уголовного преследования на территории Казахстана.
 
В отношении правонарушителей уполномоченными органами ведутся досудебные расследования.
 
Напомним, в Туркестанской области двое иностранцев пытались перейти госграницу по поддельным документам.
 

Обещала помочь в оформлении пенсии: житель Туркестанской области отдал мошеннице 1,5 млн тенге

03.08.2022, 17:33 13141
ТУРКЕСТАН. 3 АВГУСТА - В полицию обратился житель Жетысайского района. По словам мужчины, знакомая, войдя в доверие, пообещала помощь в оформлении пенсии. Затем, выманила у него более 1,5 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спустя полгода, аферистка так и не выполнила обещанного и не вернула деньги, сообщает Polisia.kz
 
Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". Получив сообщения, сотрудники полиции оперативно отреагировали и осуществили необходимые меры по раскрытию преступления. 
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничества. Ею оказалась жительница Шымкента. Как выяснилось, аферистка заверила потерпевшего, что поможет оформить пенсию, а полученные деньги потратила на свои нужды. 
 
В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.
 

В Алматы извращенца, пытавшегося изнасиловать дочь друга, приговорили к 15 годам тюрьмы

02.08.2022, 20:24 28231
В Алматы извращенца, пытавшегося изнасиловать дочь друга, приговорили к 15 годам тюрьмы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - К пятнадцати годам тюрьмы приговорен 37-летний житель Алматы, пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своего друга, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как установило следствие, гражданин М. поссорившись с родными, пришел ночевать в дом своего друга. После того, как все заснули, он попытался изнасиловать 11-летнюю дочь друга, сообщает Polisia.kz
 
Девочка не растерялась и стала кричать. На ее крики о помощи отреагировали отец и дядя. Они вызвали полицию, что позволило оперативно задержать подозреваемого на месте преступления. В последующем он был заключен под стражу и этапирован в следственный изолятор. 
 
Для установления всех обстоятельств совершенного правонарушения, была проведена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой в совокупности с показаниями потерпевшей, свидетелей и признательными показаниям подозреваемого, позволили предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 24 ч.3 УК РК, 120 ч. 4 УК РК "Покушение на изнасилование". 
 
Собранные следователем УП Алатауского района доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения. 
 
Приговором Алатауского районного суда виновному - гражданину М. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
 

Иностранца задержали с партией контрабандных золотых пластин в аэропорту Алматы

02.08.2022, 19:08 29641
Иностранца задержали с партией контрабандных золотых пластин в аэропорту Алматы
Фото: пресс-служба КГД
АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - Гражданина Соединенных Штатов Америки задержали с партией контрабандных золотых пластин в Международном аэропорту города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе таможенного контроля 23 июля 2022 года в зале вылета Международного аэропорта города Алматы сотрудниками таможенного поста "Жетысу" совместно с пограничной службой был задержан гражданин США, вылетавший авиарейсом сообщением Алматы-Стамбул, у которого обнаружены пластины из желтого металла в количестве 10 штук, общим весом 319 граммов", - проинформировали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК. 

 
По результатам проведенной экспертизы Центральной таможенной лаборатории КГД МФ РК обнаруженный товар определен как "аффинированное золото". 
 

В отношении иностранного лица предусматривается административная ответственность по статье 545 КоАП РК за перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров с несоблюдением запретов и ограничений. За что предусмотрен штраф на физических лиц в размере 15 МРП с конфискацией товаров или без таковой", -добавили в комитете.

 

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