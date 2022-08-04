В Алматы пресечена деятельность финпирамиды "Innova Gold"

АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - Деятельность очередной финансовой пирамиды "Innova Gold" пресечена департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Общее количество вкладчиков составляет более 1300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается", - информирует пресс-служба АФМ РК.
По информации ведомства, финпирамида была замаскирована под интернет-магазин по продаже золотых слитков и косметической продукции, содержащей элементы золота. Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в сомнительный проекты, обещая начисление бонусов, а также за продвижение проекта.
В отношении организатора санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком до двух месяцев.
Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью "Innova gold", просим обратиться по телефону доверия или в территориальные департаменты агентства", - добавили в пресс-службе.