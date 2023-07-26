В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Иностранец пнул девочку в ТРЦ: Закиева прокомментировала инцидент Дополнено
В настоящее время в законодательстве отсутствует статья, связанная именно с таким составом преступления в отношении детей
Фото: Depositphotos
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала инцидент, который произошел ТРЦ Алматинской - иностранец пнул девочку.
Данное деяние было зарегистрировано по статье "Хулиганство". Лицо, совершившее деяние, задержано и водворено в ИВС. Я нахожусь на связи с ДП МВД Алматинской области. После вступления в силу решения суда по данному факту, будет инициирован судебный процесс по выдворению лица за пределы РК (после того, как понесет наказание здесь)", - написала Динара Закиева на своей странице в Сети.
Она также отметила, что в настоящее время в законодательстве отсутствует статья, связанная именно с таким составом преступления в отношении детей.
В результате, лицо привлекается по статье хулиганство, в которой также отсутствует отягчающий квалификацирующий признак "деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". В этой связи с МВД РК мы сейчас работаем над внесением в законодательство соответствующих статей и пунктов, касающихся насилия ИМЕННО в отношении детей", - заявила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.
По ее словам, поправки затрагивают разные сферы, относящиеся к обеспечению безопасности детей.
Пакет предложений в законодательство планируем передать в парламент РК этой осенью", - добавила Динара Закиева.
Напомним, гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в одном из ТРЦ в Алматинской области. Видео инцидента распространилось в Сети.
Дополнено 25.07.2023, 21.27
На время проведения досудебного расследования мужчина, пнувший малолетнего ребенка, взят под стражу сроком на два месяца", – сообщил глава Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов в Instagram.
Он добавил, что ход расследования взял под свой контроль.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Ранее руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что в Казахстане преступлений в отношении женщин стало больше.
Говоря о преступлениях в отношении несовершеннолетних, правозащитница отметила, что этот год перенасыщен уголовными делами.