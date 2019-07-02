В Алматы задержан мошенник, продававший аккаунты в Instagram

Алматы. 1 июля. Kazakhstan Today - В Алматы задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств в социальной сети Instagram, передает Kazakhstan Today.

Молодой человек занимался продажей "накрученных аккаунтов". Путем обмана и злоупотребления доверием граждан он получал крупные суммы. Уже после задержания подозреваемого в полицию обратились 16 потерпевших.

В популярной социальной сети Instagram М. подавал объявления о продажах "накрученных аккаунтов" по низкой цене для разного рода деятельности. Клиентам он передавал временные пароли за 100 тысяч тенге. Имея доступ к странице, после получения денежных средств он через почту сбрасывал пароли, а клиентов блокировал. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Он взят под стражу. По нашим предположениям, список потерпевших может быть больше. Может, кто-то в силу субъективных причин не обращался ранее по данному факту в полицию. В этой связи граждан, пострадавших от возможных преступных действий этого человека, мы просим связаться с нами по телефонам: 298-53-00; 298-53-01; 298-53-05 и 8-775-728-50-55", - сказал первый заместитель начальника управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Туруспаев.





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