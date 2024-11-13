12.11.2024, 21:22 17066
Интернет-мошенники обещали казахстанцам улучшить кредитную историю
Злоумышленники подозреваются в хищении 45 млн тенге
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Уральск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры в рамках проекта IT-TERGEU полицейские Кызылординской области установили и задержали преступную группу в Западно-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz.
Группа систематически занималась интернет-мошенничеством на территории республики, причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере.
В ходе обыска изъяты 16 мобильных телефонов, несколько использованных SIM-карт, роутер и 3,5 млн тенге наличными.
Подозреваемые дистанционно передавали пользователям социальных сетей Кызылординской области ложную информацию: "улучшим кредитную историю и сделаем программу для получения денег", маскируя свой IP-адрес и банковский счет, с которого они снимали деньги.
Злоумышленники подозреваются в хищении 45 млн тенге.
Постановлением следственного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, более 17 тысяч фактов интернет-мошенничества зарегистрировано за 10 месяцев текущего года в Казахстане.
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13.11.2024, 09:50 1706
В двух регионах Казахстана задержали фальшивомонетчиков
С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1060 фальшивых банкнот
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр. В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления обнаружены поддельные доллары в количестве 149 штук (14 900 долларов США), сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Злоумышленники задержаны. В отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в АФМ.
Кроме того, по данным агентства, в Западно-Казахстанской области совместно с полицией выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов США и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов Уральска. На данные денежные средства подозреваемые лица пополнили счета для осуществления ставок.
В отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в АФМ.
Сообщается, что с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2000 евро, 10 купюр на сумму 1000 юаней.
Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге.
В целом, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.
13.11.2024, 08:54 4161
В Петропавловске осудили членов финпирамиды, жертвами которой стали 110 человек
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Петропавловский городской суд вынес приговор в отношении пятерых человек по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере. В числе обвиняемых индивидуальный предприниматель и двое бывших полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры СКО.
Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 года по 2021 год, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили преступный доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Республике Казахстан финансовой пирамиды Qnet. При этом были привлечены в качестве вкладчиков 110 жителей области, вложившие свои личные денежные средства на общую сумму более 100 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что виновность осужденных доказана показаниями многочисленных потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных по делу экспертиз, исследований и другими материалами уголовного дела.
С учетом характеризующих сведений, личности осужденных, отсутствия возмещения причиненного ущерба и раскаяния в содеянном суд в соответствии с требованиями статьи 52 УК всем назначил наказание в виде лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
12.11.2024, 19:00 19591
Пенсионеры МВД получили сроки за создание подразделения финпирамиды в СКО
110 жителей региона вложили более 100 млн тенге
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Петропавловск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 ноября вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении Камалиева Е.Ж. (руководитель ИП), Камалиевой Р.Ж., Исина Н.Ш. (бывший начальник ОП района имени М.Жумабаева, пенсионер МВД), Сыздыкова С.Н. (пенсионер МВД), Илюбаевой А.П. по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры СКО.
Камалиев Е.Ж. также осужден за легализацию денег, полученных преступным путем.
Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 по 2021 годы, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Казахстане финансовой пирамиды Qnet.
При этом были привлечены в качестве вкладчиков 110 жителей области, вложившие свои деньги на общую сумму более 100 млн тенге.
С учетом характеризующих сведений, личности осужденных, отсутствия возмещения причиненного ущерба и раскаяния в содеянном суд всем назначил наказание в виде лишения свободы.
Напомним, с начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, таких как: Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.
12.11.2024, 12:31 26476
Пять религиозных экстремистов задержали в разных областях Казахстана
Фото: КНБ РК
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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пять граждан Казахстана задержаны в Алматы, Алматинской и Улытауской областях по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности, сообщает Комитет национальной безопасности РК.
Кроме того, по признакам участия в деятельности запрещенной организации к 17 лицам применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства", - сообщили в комитете.
Среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации.
Проводится досудебное расследование по статье 405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма".
12.11.2024, 11:19 27976
В Алматы капитан полиции получил ножевое ранение
Подозреваемый задержан
Фото: ugrapro
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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатауском районе города Алматы капитан полиции получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства преступления устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в Сети появилась информация о том, что ночью возле одного из кафе в Алатауском районе произошла драка, в результате чего капитан полиции получил ножевое ранение.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
11.11.2024, 18:15 51436
Стену в филиале банка взломали в Павлодаре
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Стену в филиале одного из банком в городе Павлодаре взломали неизвестные, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В полицию поступил вызов о том, что обнаружен взлом стены в филиале одного из банков. На место выехали руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по факту кражи начато досудебное расследование.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту", - добавили в ДП.
Напомним, в прошлом году крупную кражу в ювелирном магазине Степногорска раскрыли полицейские. Тогда воры проникли в здание через подкоп. Их добычей стал весь товар на прилавках с драгоценностями.
11.11.2024, 11:28 57161
Информацию о задержании военного командира с крупной партией наркотиков прокомментировали в ДП Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию о задержании командира дивизиона Вооруженных сил Сарыозекского военного гарнизона на трассе с крупной партией наркотиков прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
На автодороге Балхаш - Сарышаган в ходе патрулирования батальоном патрульной полиции остановлена автомашина Geely Coolray, управляемая 31-летним гражданином. Причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения. В процессе осмотра автомобиля в багажном отделении обнаружено 18 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 12 кг. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая подтвердила подозрения в наличии запрещенного вещества", - проинформировали в пресс-службе департамента.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания", - добавили в полиции.
Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием в Министерство обороны РК.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании командира дивизиона Вооруженных сил из Сарыозекского военного гарнизона майора с крупной партией наркотиков в Казахстане.
10.11.2024, 17:08 78396
Промышлявшую хищением медного кабеля ОПГ задержали в Астане
Фото: instagram/police__astana
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Преступную группу из трех человек, занимавшуюся кражей медного кабеля, задержала полиция в Астане.
В основном злоумышленники совершали хищение в ночное время, проникая в подземные колодцы через канализационные люки и похищая медные кабели. К хищению имущества они готовились тщательно, у каждого из них был свой алгоритм действий. В ходе обыска по месту сбыта похищенного сотрудниками полиции были обнаружены 7 мешков очищенной медной кабельной продукции и 3 радиостанции. Также у скупщика изъяты электронные и механические весы и медная кабельная продукция", - сообщили в департаменте полиции столицы.
Все участники дали признательные показания, подтвердив свою причастность к пяти эпизодам кражи кабеля, в том числе хищению медных шин из трансформаторной подстанции.
В настоящее время они водворены в ИВС, по данному факту проводится досудебное расследование.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?