Из Грузии экстрадирован создатель финансовой пирамиды, клиенты которой потеряли 160 млн тенге

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в создании финансовой пирамиды, клиенты которой потеряли 160 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности из Грузии экстрадирован Бакыт Жумабаев, разыскивавшийся следственным департаментом МВД по подозрению в создании финансовой пирамиды", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По версии следствия, Жумабаев, будучи менеджером компании UNNNITY corporation, в 2016-2017 годах в группе с другими лицами организовал на территории ряда областей Казахстана преступную деятельность для получения незаконного дохода путём привлечения в компанию денег граждан и их последующего перераспределения в целях обогащения одних участников за счёт взносов других.

Общий ущерб от преступной деятельности превысил 160 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что после совершения преступления подозреваемый от органа уголовного преследования скрылся. Он был объявлен в международный розыск и в последующем задержан в Грузии. В настоящее время Жумабаев водворен в следственный изолятор Нур-Султана.

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