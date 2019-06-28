Из Грузии экстрадирован создатель финансовой пирамиды, клиенты которой потеряли 160 млн тенге

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в создании финансовой пирамиды, клиенты которой потеряли 160 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности из Грузии экстрадирован Бакыт Жумабаев, разыскивавшийся следственным департаментом МВД по подозрению в создании финансовой пирамиды", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По версии следствия, Жумабаев, будучи менеджером компании UNNNITY corporation, в 2016-2017 годах в группе с другими лицами организовал на территории ряда областей Казахстана преступную деятельность для получения незаконного дохода путём привлечения в компанию денег граждан и их последующего перераспределения в целях обогащения одних участников за счёт взносов других.
Общий ущерб от преступной деятельности превысил 160 млн тенге", - уточнили в ведомстве.
Также отмечается, что после совершения преступления подозреваемый от органа уголовного преследования скрылся. Он был объявлен в международный розыск и в последующем задержан в Грузии. В настоящее время Жумабаев водворен в следственный изолятор Нур-Султана.
Напомним, другой руководитель ТОО "Unnnity corporation" Куаныш Жаксыбаев приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства