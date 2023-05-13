Из Казахстана пытались незаконно вывезти более 100 млн тенге и слиток золота

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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За апрель и май на таможенном посту "Ауежай Астана" департамента государственных доходов по Астане на таможенном контроле выявлены факты незаконного вывоза денег на сумму более 100 млн тенге, а также пресечена попытка вывоза одного слитка аффинированного золота, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.





При прохождении таможенного контроля авиарейса сообщением Астана - Анталия задержан гражданин, у которого при опросе и проверке багажа обнаружили незадекларированные наличные на сумму 118 392 доллара, 28 750 рублей, 92 885 евро.





Напомним, в Казахстане действует запрет на вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, а также вывоз аффинированного золота.





В конце апреля на таможенном посту международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" пресечен факт контрабанды янтаря общим весом 336 граммов.



