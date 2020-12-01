Из Казахстана пытались вывезти противочумные костюмы почти на 8 млн тенге

Уральск. 30 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники погранслужбы пресекли попытки незаконного провоза через границу медицинских средств и медикаментов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба КНБ РК, 23 ноября департаментом погранслужбы по Западно-Казахстанской области в автомобильном пункте пропуска "Сырым" пресечен вывоз 3 100 штук медицинских защитных костюмов на общую сумму - 1 550 000 тенге.

24 ноября в Костанайской области в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" задержано автотранспортное средство ООО "АВТО-ТЕК" РФ, где под почтовым грузом были спрятаны противочумные костюмы в количестве - 600 штук на общую сумму - 7 750 000 тенге.

29 ноября в пункте пропуска "Аят" на территории Костанайской области в ходе досмотра автомобиля марки "Газель", следовавшего по маршруту Алматы - Челябинск, обнаружены коробки с медикаментами различных наименований (91 наименование), маски защитные - 2640 штук и перчатки медицинские - 1700 штук, общим весом около 1000 килограммов. Незаконный груз был укрыт за ящиками с оборудованием. Оценочная стоимость задержанных товаров составляет около 45 000 000 тенге.

30 ноября в пункте пропуска "Сырым" (Западно-Казахстанская область) обнаружены и задержаны пульсоксиметры в количестве 800 штук на сумму 12 000 000 тенге. Груз пытался вывезти из страны гражданин РК.

Задержанные груз передан сотрудникам уполномоченных государственных органов.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о пресечении канала незаконного въезда в Республику Казахстан и выезда из страны в период карантинных ограничений.

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