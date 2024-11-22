Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней

Фото: Polisia.kz

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Туркестан. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в одном из учебных заведений Жетысайского района заложена бомба, сообщает - В Туркестанской области в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в одном из учебных заведений Жетысайского района заложена бомба, сообщает Polisia.kz





На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной.





Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность лжетеррориста. Им оказался ученик 11-го класса, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.





В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет, поэтому полиция настоятельно предупреждает школьников: подобные действия строго запрещены законом.



