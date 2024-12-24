Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве  

Фото: ДП Карагандинской области

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Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Наркокурьера, перевозившего 13 мешком марихуаны, задержали в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.





На трассе Караганда - Астана сотрудники полиции Карагандинской области остановили Audi A6, за рулем находился 38-летний житель Жамбылской области. В салоне также находился попутчик, проживающий в том же регионе. Во время осмотра автомобиля на заднем сиденье и в багажнике полицейские обнаружили и изъяли 13 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом более 266 кг.





Возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.



