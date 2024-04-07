Из Турции в Алматы этапировали двух разыскиваемых казахстанцев

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Караганда. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.





По информации пресс-службы департамента полиции Карагандинской области, по данному факту сотрудники полиции по горячим следам установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний житель поселка Актас. Он нанес телесные повреждения 27-летней сожительнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине был нанесен легкий вред здоровью.





В отношении дебошира собран материал, который направлен в суд. Правонарушитель подвергнут административному аресту на 15 суток.









Ранее президент фонда "Не молчи" Дина Смаилова заявила журналисту информационного агентства Kazakhstan Today, что декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека.





Стоит отметить, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





В частности, один из громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.





Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.





По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.





Между тем трое молодых людей, руководствуясь соображениями морали и нравственности, встали на защиту человеческих и социальных ценностей, подверглись варварскому нападению и избиению группой лиц, которые на сегодняшний день уже опознаны, известны следствию, но никак следствием не квалифицированы и, по данным адвоката, не вызываются для проведения очных ставок и пр.



