Караганда. 9 мая. Kazakhstan Today - Из Украины в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 21 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Сегодня сотрудники прокуратуры Карагандинской области совместно с департаментом полиции, при содействии посольства Казахстана из Украины для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Константин Чабанов. Казахстанец подозревается в совершении мошенничества на территории города Караганды на сумму свыше 21 млн тенге", - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

По данным ведомства, после совершения преступления Чабанову удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Задержанный водворен в следственный изолятор города Нур-Султана, откуда будет доставлен в Караганду.





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