Подозреваемого в хищении почти 400 млн тенге экстрадировали в Казахстан из Болгарии

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Болгарии для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Максим Леонтьев. Задержанный подозревается в том, что в период с 2012 по 2017 год, пользуясь своим служебным положением в АО "Central Azia Cement", в городе Актау Карагандинской области в группе лиц по предварительному сговору похитил денежные средства предприятия на сумму 382 млн тенге", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Леонтьеву удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.
В ведомстве подчеркнули, что экстрадиция стала возможной благодаря слаженным действиям сотрудников казахстанских правоохранительных органов и их болгарских коллег.
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