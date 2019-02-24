Подозреваемого в хищении почти 400 млн тенге экстрадировали в Казахстан из Болгарии

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Подозреваемого в хищении почти 400 млн тенге у частной компании экстрадировали в Казахстан из Болгарии, передает Kazakhstan Today.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Болгарии для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Максим Леонтьев. Задержанный подозревается в том, что в период с 2012 по 2017 год, пользуясь своим служебным положением в АО "Central Azia Cement", в городе Актау Карагандинской области в группе лиц по предварительному сговору похитил денежные средства предприятия на сумму 382 млн тенге", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Леонтьеву удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

В ведомстве подчеркнули, что экстрадиция стала возможной благодаря слаженным действиям сотрудников казахстанских правоохранительных органов и их болгарских коллег.

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