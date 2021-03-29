Избиение двух детей в Алматы прокомментировали в управлении образования

АЛМАТЫ. 28 МАРТА - В управлении образования Алматы прокомментировали информацию о том, что сожитель избивает женщину и ее маленьких детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мать с детьми постоянно по адресу не проживает, выезжают к родителям гражданского супруга. Вернулись в микрорайон Атырау в феврале 2021 года. Инспектор по делам несовершеннолетних еженедельно проверяет данную семью", - заявили в пресс-службе ведомства.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Медеуского района выезжала по адресу 14 февраля.

Проводится на постоянной основе профилактическая работа. Мать не употребляет спиртные напитки, на учетах в психиатрическом, наркологическом диспансерах не состоит. Факт избиения ребенка не останется безнаказанным. В этой связи комиссия решила забрать детей из семьи. Далее материалы дела будут направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматы. Ситуация находится под строгим контролем управления образования Алматы", - цитирует заявление ведомства zakon.kz .

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