Соседи заявили о систематическом избиении малолетних детей сожителем их матери в Алматы

Facebook/dina.tansari

АЛМАТЫ. 27 МАРТА - В Алматы неравнодушные соседи написали жалобу о том, что проживающие по соседству малолетние дети систематически подвергаются побоям со стороны сожителя их матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Почему в Алматы органы опеки бездействуют, второй случай госпитализации детей после побоев за неделю?! Почему полиция бездействует, оставляет детей и мать в опасности?" - написала лидер движения "Не молчи.kz" Дина Тансари в Facebook .

Она опубликовала жалобу соседей на систематические побои малолетних детей, проживающих по соседству.

Хотим обратиться к вам за помощью и придать огласке дело об избиении маленьких детей. Мы являемся неравнодушными соседями, которые переживают за детей. У нас по соседству проживает девушка с двумя маленькими детьми, одному 8 лет, а второму ещё нет и двух лет. На протяжении полугода длится вся эта история, обращались в органы опеки, и полиция приезжала не раз, но никаких мер не предпринимают", - пишут неравнодушные.

По их словам, истязатель не является родным отцом детей. Он стал проживать с их матерью около полугода назад и с тех пор "дети постоянно подвергаются насилию с его стороны".

Так, заявляют жители, вчера ночью произошёл очередной инцидент, "избил детей, маленького ребёнка хотел выбросить с балкона, видимо, он ему мешает".

Они рассказали, что в настоящее время мать и дети находятся в больнице с сотрясением и повреждением мягких тканей.

Сама мама детей говорит, что боится его и выгнать не может, так же неоднократно он избивает и её, много месяцев у нее не сходят синяки с лица и побои, также побрил ее налысо. Дома у детей нет ни еды, ни памперсов, ни лекарств, ни вещей. Из дома он вынес бытовую технику и продал, так как он употребляет наркотические вещества. Просим принять меры, помочь маленьким детям и избавить их от такого отчима. Мать детей является сиротой, недавно у неё умерли мать и бабушка, нет родных, кто мог бы за нее заступиться и помочь", - добавили соседи.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства