12.09.2023, 12:52 44401
Избивали и пытали: троих казахстанцев обвиняют в нападении на гражданина Италии на Пхукете Дополнено
Фото: Depositphotos
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Бангкок. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Троих казахстанцев, личности которых не разглашаются, подозревают в преступном сговоре с российским бойцом ММА Хусейном Асхабовым и его братом-близнецом, а также в избиении и ограблении итальянца на тайском острове Пхукет.
Известный боец и его брат-близнец Хасан были арестованы в связи с тем, что трое граждан Казахстана ворвались на виллу итальянца на курорте Чернг Талай и держали его связанным и с кляпом во рту, избивая его для получения информации", - пишет тайское издание Phuket News.
После многочасовой пытки итальянца ограбили на сумму более 12 миллионов бат (около 156 миллионов тенге). После этого трое мужчин вылетели из Пхукета в Дубай.
По данным издания, казахстанцы могли действовать в сговоре с российским спортсменом и его братом. Не исключено, что из Дубая они вернулись в Казахстан.
В полиции Чернг Талай подтвердили, что Хусейна Асхабова и его брата Хасана арестовали. Там также рассказали, какой ущерб понес пострадавший.
У него украли трое дорогих часов, стоимость которых оценивается в несколько миллионов бат. В списке украденных вещей также макбук, 2 айфона и пара солнцезащитных очков. Нападавшие также похитили паспорт итальянца, его дебетовую карту Исламского банка Абу-Даби, пароли доступа к его телефонам, сейфу и компьютерам и 40 тысяч евро наличными из сейфа. Еще 16 тысяч евро были украдены в Дубае.
Пострадавший рассказал полицейским, что был знаком с братьями Асхабовыми с прошлого года, а казахстанцев никогда раньше не видел.
Дополнено 12.09.2023, 13.52
В МИД РК официально прокомментировали информацию тайских СМИ о нападении казахстанцев на гражданина Италии на Пхукете.
По словам официального представителя ведомства Айбека Смадиярова, он слышал эту информацию, но официально от тайских властей МИД РК ничего не получал.
Тайские СМИ могут писать что угодно, я не могу это комментировать", - подчеркнул Смадияров.
Он также добавил, что МИД не занимается расследованиями и не выполняет работу правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что 6 сентября из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.
ОПГ занималась рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще в трех регионах страны. Все ранее объявленные в международный розыск члены группировки с санкции суда водворены в следственный изолятор.
Напомним, в деле организованной преступной группы Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
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15.09.2023, 10:28 1766
Жители Шымкента осуждены на пять лет за реализацию поддельных банкнот евро
Фото: скриншот из видео
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Шымкент. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело в отношении двух жителей Шымкента по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 4000 евро (банкноты номиналом 500 евро) завершено департаментом АФМ по городу Шымкент.
Ранее, в 2021 году, работники одного из банков города по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4000 евро. По данному факту проведено расследование, по результатам которого судом 5 сотрудников банка признаны виновными и приговорены к 5 годам лишения свободы. Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, было объявлено в международный розыск, в марте текущего года она была задержана в Швеции и экстрадирована в Казахстан", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, в июне расследование в отношении подозреваемой и ее супруга направлено в суд для рассмотрения.
Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - сообщили в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о том, что участились случаи подделки иностранной валюты. В этой связи призывает граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность.
В случае обнаружения фальшивых денег главное - не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью согласно статье 231 УК РК. Если вы обнаружили фальшивую банкноту, следует немедленно обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства или в call-центр АФМ РК", - проинформировали в АФМ.
Ранее в Алматы фальшивомонетчики пытались сбыть поддельные 100-долларовые купюры.
14.09.2023, 20:45 11241
Осужденный за коррупцию экс-замакима ЗКО обжалует приговор
Дата предварительного слушания еще не назначена
Фото: Depositphotos
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Уральск. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденный за коррупцию экс-заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев обжалует приговор.
Дело будет рассматриваться в апелляционном суде ЗКО. Оно было передано судье 12 сентября. Дата предварительного слушания еще не назначена", - сообщает портал "Мой город".
Напомним, 24 июля в социальных сетях распространялась информация о задержании Балтаева сотрудниками Антикоррупционной службы. Однако в самом Антикоре тогда информацию опровергли. Третьего августа пресс-служба акима сообщила об увольнении чиновника за "несоблюдение обязанностей и ограничений".
6 августа в Уральском городском суде огласили приговор в отношении бывшего первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева и первого заместителя председателя правления СПК "Aqjaiyq" Артура Доскалиева. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Приговором суда Ержану Балтаеву назначено наказание в виде штрафа 8,6 миллиона тенге. Кроме этого, ему запретили занимать должности на государственной службе пожизненно.
Артур Доскалиев также признан виновным. Он должен выплатить штраф в 3,4 миллиона тенге. Суд пожизненно лишил Доскалиева права занимать должности на государственной службе.
14.09.2023, 18:32 13191
Более 2,5 тысячи "мертвых душ" были прикреплены к медучреждениям Астаны
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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане установлены факты прикрепления организациями здравоохранения более 2,5 тысячи умерших лиц и выбывших за пределы страны, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
За допущенные нарушения виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе заседания коллегии по вопросам состояния законности в сфере здравоохранения была отмечена слабая профилактическая работа, в том числе по профосмотрам детей, скрининговым исследованиям.
Кроме того, имели место завышение объемов оказанных медицинских услуг, проблемы с обеспечением бесплатными лекарственными средствами, а также с работой по принципу "зеленого коридора" для лиц с подозрением на злокачественные новообразования.
Ранее в Кокшетау осудили экс-главу управления здравоохранения.
14.09.2023, 18:01 13941
Суд оставил без изменений приговор Арыстанбеку Мухамедиулы
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны оставил без изменений приговор в отношении экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.
Апелляционную жалобу Мухамедиулы оставить без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу. Вина Мухамедиулы доказана полностью, доводы защиты подтверждения не нашли. Основания для оправдания не рассматриваются. По делу проведены аудиторские исследования", - цитирует sputnik.kz судью Мурата Солтыбаева.
Приговор был изменен лишь в отношении Айым Садвакасовой. Судебная коллегия согласилась с необходимостью применения отсрочки наказания Садвакасовой, являющейся матерью-одиночкой, исходя из интересов ее малолетнего ребенка. Ей назначили 5 лет лишения свободы вместо 7 лет, отмечает tengrinews.kz.
Меру пресечения в отношении Садвакасовой отменить, освободить из-под стражи немедленно. Обязать Садвакасову Айым в 1-дневный срок после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет", - добавил судья.
Ранее приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Мухамедиулы А. приговорен к 8 годам лишения свободы. После оглашения приговора сын экс-министра Димаш Мухамедиулы устроил потасовку в зале суда.
Напомним, директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы был арестован 28 мая 2022 года. Расследование проводилось по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
Суд по делу экс-министра культуры начался 17 апреля. Кроме Мухамедиулы, по делу проходили замдиректора ТОО "Экспонат" Азамат Кошенов и бухгалтер компании Айым Садвакасова, а также экс-заместитель директора Национального музея Алмаз Нуразхан. 6 июня этого года в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что намерены начать досудебное расследование в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы.
13.09.2023, 18:30 26491
В Шымкенте из-за ревности до смерти избили горожанина
Задержанного водворили в изолятор временного содержания
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте из-за ревности до смерти избили 35-летнего горожанина, сообщает Polisia.kz.
Следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевшего на почве ревности избил бывший возлюбленный его сожительницы.
Заметив, что оппонент потерял сознание, злоумышленник скрылся с места происшествия. Сотрудники отдела криминальной полиции, получив ориентировки с описанием внешности и данными подозреваемого, незамедлительно приступили к его поискам", - проинформировали в полиции.
Подозреваемый - житель города Ленгера Туркестанской области был задержан в районе массива Тогус.
Задержанного водворили в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Между тем казахстанский журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщил, что житель Шымкента избил свою "гражданскую тещу". Полиция завела дело и он предстал перед судом. Житель Шымкента примирился с ней и возместил материальный ущерб.
Судья (...) не стал отправлять парня за решетку и приговорил его к 3,5 годам ограничения свободы. Хотя санкция 106-й статьи позволяла оградить подсудимого от общества на 8 лет. Приговор был оглашен 11 сентября, то есть два дня назад. Что же после этого сделал молодой мужчина? Он поехал к своей подружке", - сообщил журналист.
По данным Михаила Козачкова, дверь ему открыл неизвестный мужчина и он забил мужчину до смерти.
Сейчас он снова в изоляторе", - добавил Козачков.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
13.09.2023, 14:01 29206
Довел до попытки суицида: приговор совратителю школьницы вынесли в Туркестанской области
Подсудимого приговорили к лишению свободы на срок 7 лет и 6 месяцев
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Туркестан. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд села Аксукент Туркестанской области вынес приговор 19-летнему совратителю школьницы, доведшему девушку до попытки суицида.
Несколько лет назад он обманом и обещаниями жениться склонил несовершеннолетнюю знакомую к половым отношениям. После снял пикантное видео и стал шантажировать школьницу. Платить она отказалась, тогда преступник осуществил свой злой умысел и распространил порнографические материалы. После обнародованного видео пострадавшая пыталась наложить на себя руки", - сообщает Otyrar.
По информации пресс-службы суда Туркестанской области, вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов, протоколами осмотра места происшествия, очными ставками и вещественными доказательствами.
Подсудимого приговорили к лишению свободы на срок 7 лет и 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью и работой с несовершеннолетними на 2 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, 7 сентября суд вынес приговор извергу, который изнасиловал и убил в июле 5-летнюю девочку в Туркестанской области. Преступника приговорили к химической кастрации и пожизненному лишению свободы.
12.09.2023, 11:27 45641
В Акмолинской области работники спецЦОНа подозреваются в незаконной регистрации грузовых авто Дополнено
Государству причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге
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Кокшетау. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники спецЦОНа, которая на протяжении двух лет осуществляла преступную деятельность по незаконной регистрации грузовых автотранспортных средств. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В ходе следствия территориальным департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
По данным фактам начаты досудебные расследования и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Дополнено 12.09.2023, 19.15
Информацию прокомментировали в государственной корпораци "Правительство для граждан".
В мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности спецЦОНа города Кокшетау департаментом внутренней безопасности центрального аппарата госкорпорации были выявлены факты регистрации транспортных средств по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор. После обнаружения нарушений ДВБ инициировал служебную записку в Министерство внутренних дел РК, которая впоследствии была перенаправлена на рассмотрение в адрес РГУ "Департамент экономических расследований по Акмолинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК ", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что по данному делу ДВБ госкорпорации провел следственные мероприятия совместно с правоохранительными органами.
На сегодняшний день ведется досудебное расследование", - добавили в госкорпорации.
11.09.2023, 20:55 51531
Преподаватель с поддельным дипломом и просроченные лекарства: в Жетысуской области выявили ряд нарушений в детских учреждениях
Практически во всех учреждениях выявлены нарушения норм технической и пожарной безопасности
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Жетысуской области выявили ряд нарушений в детских учреждениях, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Как подчеркнули в пресс-службе, нарушения выявлены в учреждениях, оказывающих специальные социальные услуги для детей с инвалидностью.
Летний лагерь "Жансая" (Алакольский район) осуществлял свою деятельность без заключения санитарно-эпидемиологического контроля. В учреждении "Сенім" (Сарканский район), оказывающем социальные услуги для детей с инвалидностью, трудовую деятельность в качестве преподавателя осуществляло лицо с поддельным дипломом", - проинформировали в прокуратуре.
По материалам прокуратуры полицией начато досудебное расследование по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса (Использование заведомо подложного документа).
Кроме того, были установлены и другие нарушения.
В частности, в отдельных детских учреждениях выявлены факты хранения просроченных лекарственных средств, не соблюдаются нормы ежедневного рациона питания для детей (в меню отсутствуют блюда из свежих овощей). Практически во всех учреждениях выявлены нарушения норм технической и пожарной безопасности. По всем нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора", - добавили в пресс-службе.
Напомним, проверки проходят во всех детских лагерях страны. Они были инициированы после нашумевшего видео из детского лагеря в Алматы, в котором родители обнаружили действующую сауну с полураздетыми мужчинами. Сауну в детском лагере обнаружили также в ходе проверки в Костанайской области.
Кроме того, в детских лагерях обнаружены просроченные лекарства и продукты питания. Детские лагеря в Алматинской области повергают в шок не только проверяющих. Выяснилось, что из 22 учреждений 8 работали без разрешений и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм.
В спальных корпусах не проводился капитальный ремонт. В 4-местных комнатах размещали по 8 и более человек. Директор одного из лагерей находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. А в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?