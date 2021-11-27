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Изготовление поддельной водки пресекли в Алматинской области

26.11.2021, 22:04 14905
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - Поддельную водку известных марок незаконно изготавливали в поселке Боралдай Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт изготовления алкогольной продукции.
 
Как выяснилось, ранее судимый житель поселка Боралдай Алматинской области производил суррогатную алкогольную продукцию марок "Хаома", "Хортица", "Беленькая", "Талка" без разрешительных документов и с использованием поддельных учётно-контрольных марок, проинформировали в АФМ РК.
 
При обыске изъято 11,5 тыс. акцизных марок, 110 литров спиртосодержащего вещества, 120 бутылок заготовок, станок, этикетки алкогольной продукции, а также другие предметы, предназначенные для изготовления поддельного алкоголя.
 
По данному факту проводится досудебное расследование.
 
Как сообщалось ранее, в Алматинской области обнаружен склад алкоголя с поддельными документами.
 

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В Атырауской области зарезали многодетную мать

26.11.2021, 17:49 31321
В Атырауской области зарезали многодетную мать
Фото: news.myseldon.com
КУЛЬСАРЫ. 26 НОЯБРЯ - В городе Кульсары убили многодетную мать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает azh.kz, 35-летней женщине нанесли несколько ножевых ранений, в результате чего потерпевшая умерла на месте еще до приезда скорой помощи. Причины убийства выясняются. Вместе с мужем погибшая воспитывала семерых детей.
 
Подозреваемый в убийстве задержан и водворён в ИВС. Им оказался 25-летний уроженец Жылыойского района.
 
 

Задержан юрист-мошенник, обещавший алматинцам беспроцентный заём

26.11.2021, 16:59 53947
Задержан юрист-мошенник, обещавший алматинцам беспроцентный заём
Фото: advgazeta.ru
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - В Алматы задержали юриста, обещавшего алматинцам беспроцентный займы. Плату за свои услуги мужчина получал посредством электронного перевода, а затем он удалял объявление и отключал телефон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 29-летний гражданин, являясь юристом в юридической компании, с помощью интернет-сайта предлагал гражданам свою помощь в оформлении беспроцентного кредита через банки второго уровня.
 

В ходе следствия установлено, что он в корыстных целях размещал в интернете фейковые объявления о том, что имеет возможность помочь в оформлении беспроцентного кредита. Причем даже тем, кто имеет плохую кредитную историю. Переговоры с так называемыми заемщиками вел только по телефону через мессенджер WhatsApp. Плату за свои услуги мужчина получал посредством электронного перевода, а затем он удалял объявление и отключал сотовый телефон", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов. 

 
В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество). Он взят под стражу. На данный момент с заявлением обратились три человека.
 
 

Убийство девушки в Шымкенте: задержали подозреваемую

26.11.2021, 15:45 54433
Убийство девушки в Шымкенте: задержали подозреваемую
Фото: gtrk.tv
ШЫМКЕНТ. 26 ноября - В Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве 23-летней девушки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подозреваемой в жестоком преступлении оказалась жительница Туркестанской области 1990 года рождения, сообщает otyrar.kz.
 
Гражданку задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий задержали подозреваемую и зарегистрировали уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы. Проводится досудебное расследование.
 
 

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