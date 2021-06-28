В Алматинской области обнаружен склад алкоголя с поддельными документами

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - В Алматинской области найден склад с поддельным алкоголем, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили факт производства алкогольной продукции без разрешительных документов в Карасайском районе. В ходе осмотра обнаружено 13,5 тыс. бутылок водки объемом 0,5 литра с поддельными учетно-контрольными марками", - сообщает пресс-служба агентства финансового мониторинга.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 233 УК РК.

АФМ напоминает, что за изготовление с целью сбыта, а равно за использование или сбыт заведомо поддельных акцизных и учетно-контрольных марок установлена уголовная ответственность с ограничением / лишением свободы на срок до двух лет.

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