НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Четыре подпольных цеха по изготовлению суррогатного алкоголя выявили в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкенту пресекли деятельность четырех подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции.

В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 тыс. бутылок алкогольной продукции различных марок, 75 литров спирта, 13,4 тонны спиртосодержащей жидкости, более 5 тыс. и один рулон учетно-контрольных марок. Также изъяты различные приборы, предназначенные для розлива контрафактной продукции", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.

Согласно заключению департамента госдоходов, организаторами подпольных цехов государству нанесен ущерб в сумме около 9 млн тенге. По трем фактам ведется следствие, по одному - подозреваемый полностью признал вину и возместил ущерб.

Последствия подделки алкогольной продукции наносят не только колоссальный экономический ущерб государству, но и представляют собой серьезную угрозу здоровью человека. Употребление контрафактного алкоголя приводит к инвалидности и порой к смерти сотен тысяч людей во всем мире", - напомнили в ведомстве.

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