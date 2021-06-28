В Шымкенте 5 человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

ШЫМКЕНТ. 25 ИЮНЯ - В Шымкенте растёт число отравлений суррогатным алкоголем, пять человек скончались, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году на лечение к токсикологам Шымкента попали 280 человек – в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сейчас в городском Центре гипербарической оксигенации лечение получают четверо пациентов, один из них в тяжелом состоянии, сообщает 31 канал

За месяц у нас поступает от 30 до 50 человек с отравлением этиловым спиртом, из них 5-6 человек в тяжёлом состоянии", – рассказывает врач-токсиколог центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева Марат Какенов.

Причина - контрафактный алкоголь. С начала года полицейские обнаружили уже четыре подпольных цеха, где разливали суррогатные коньяк и водку. Там изъяли 19 тысяч бутылок алкогольной продукции, 75 литров спирта и 13 тонн спиртосодержащей жидкости.

Вместо этилового спирта злоумышленники разливают метиловый, пропиловый и другой, запрещённый к употреблению спирт, небольшой дозы которого достаточно, чтобы убить взрослого здорового человека.

Несмотря на то, что контроль за акцизами каждый год ужесточают, специалисты советуют покупать алкоголь только в специализированных магазинах. Проверить продукт на акциз можно и через приложение Wipon. Для этого нужно всего лишь отсканировать учётно-контрольную марку.

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