Изнасилование трехлетних сестер в Алматинской области: всплыли новые факты  

Раскрыть новые подробности в МВД пока не могут

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Конаев. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха сообщил, что по делу об изнасиловании двух малолетних сестер появились новые факты, но комментировать их он пока не может, передает корреспондент агентства.





На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, проводится расследование, арестованы двое фигурантов - отчим и бабушка, сообщил Игорь Лепеха.





По его словам, пострадавшие девочки госпитализированы, они находились в медучреждении. При этом он уточнил, что их состояние плохое.





По поводу всех остальных - там есть еще вопросы, которые мы сейчас задаем своим сотрудникам. Мы сейчас проводим проверку... Есть еще кое-какие факты, которые всплыли, которые мы проверяем. Но пока я не буду комментировать эти вещи", - сказал замминистра МВД.









Напомним, в Балхаше сексуальному насилию подверглись две трехлетние сестры-близнецы. Подозреваемым оказался их отчим - муж бабушки, которая является опекуном девочек. Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.





Также напомним, что сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области.



