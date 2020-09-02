Изнасилования не было: детали гибели ребенка в ВКО раскрыла полиция

Усть-Каменогорск. 1 сентября. Kazakhstan Today - Появились подробности чудовищного убийства 7-летнего мальчика из Восточного Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Гибель ребенка из благополучной многодетной семьи не могла не шокировать регион. Эдуард не вернулся домой после прогулки. Родители говорят, мальчик вышел во двор покататься на велосипеде и пропал. После того как самостоятельные поиски не дали результатов, родные обратились в полицию. 20 часов ребенка искал весь личный состав, а также спасатели, волонтеры и местные жители. Тщательно осматривали заброшенные здания, окрестности поселка. Оказалось, ребенка видели уходившим с неким молодым человеком. Как рассказали родственники, это их бывший 20-летний сосед. Спустя сутки Эдуарда нашли мертвым с ножевыми ранениями. Полиция задержала подозреваемого парня, он уже сознался в содеянном", - говорится в сюжете.

По официальным данным, сексуального насилия не было.

Полицейскими установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний житель поселка Зубовск, с которым в последний раз видели мальчика. На теле ребенка обнаружены признаки насильственной смерти. В ходе следственных мероприятий подозреваемый дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания отдела полиции района Алтай", - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

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