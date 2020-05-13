К штрафу в размере 40 млн тенге приговорили бывшего акима Алатауского района Алматы

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - В Алматы вынесли приговор в отношении бывшего акима Алатауского района и его заместителя, передает Kazakhstan Today.





Следствие также проводилось по фактам получения заместителем акима района взятки в сумме 500 тыс. тенге.

Как говорится в приговоре, Шахмерден Рыспаев признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа, в 10 раз превышающего стоимость похищенного имущества (41 628 570 тенге).

С учетом нахождения под стражей с 17 января 2020 года по 6 мая 2020 года окончательно назначен штраф в объеме 40 406 250 тенге", - цитирует приговор inform.kz .

Кроме того, суд запретил Рыспаеву занимать должности на государственной службе.

Также суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Рыспаев был освобожден в зале суда.

Еркебулан Умиралиев (экс-руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима района) также признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. С него в фонд потерпевших будет взыскан принудительный платеж в размере 50 500 тенге.

Суд признал виновным и бывшего заместителя районного акима Саята Агибаева. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности в государственной службе.

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