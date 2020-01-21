Экс-аким Алатауского района Алматы арестован на 2 месяца

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Экс-аким Алатауского района Алматы Шахмерден Рыспаев арестован на 2 месяца, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, в отношении него постановлением следственного суда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Кроме того, бывший заместитель акима Саят Агибаев также арестован на 2 месяца.

В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены аким Алатауского района Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района. "Они подозреваются в хищении выделенных в 2019 году по госпрограмме "Развития регионов до 2020 года" бюджетных средств в крупном размере", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Кроме того, проводится следствие по фактам получения заместителем акима района взятки в сумме 500 тыс. тенге. Взятка получена посредством банковского перевода на карточный счет от представителя подрядной организации за общее покровительство и служебный подлог путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений о выполнении фактически не выполненных работ, уточнили в пресс-службе.

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