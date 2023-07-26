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Как Кудебаев бежал через госграницу, рассказали в суде
Подсудимый экс-глава ДП Алматинской области пролез под заграждением из колючей проволоки
Конаев. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности бегства подсудимого бывшего главы департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева через государственную границу Казахстана в Кыргызстан.
Как установил суд, подсудимый Кудебаев 15 марта 2023 года примерно в 4.30, находясь в Кегенском районе, поднял нижний ярус заграждения спирального барьера безопасности из колючей проволоки и умышленно незаконно пересек казахстанско-кыргызстанскую границу вне пункта пропуска.
Тем самым К. сбежал от правосудия, вылетев в Турцию через аэропорт "Манас". После задержания его экстрадировали в Казахстан", - рассказали в пресс-службе Кегенского районного суда Алматинской области.
Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.
После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого.
3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны.
23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. В Комитете национальной безопасности заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.
Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Кудебаев сбежал через подкоп. 27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили. При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну.
28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
18 июля Кудебаеву вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. Он полностью признал свою вину. По совокупности наказания и путем частичного сложения суд назначил Кудебаеву общий срок заключения составил 10 лет и 3 месяца лишения свободы.