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Карагандинка продавала порноролики со своим участием

28.10.2020 7804
Караганда. 28 октября. Kazakhstan Today - В Караганде полицейские задержали женщину, распространявшую в сетях видеоролики порнографического содержания с собственным участием, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Карагандинской области выявили факт распространения порнографических видеороликов в Instagram и Telegram. Причем как по Казахстану, так и за его пределами. 
 
Оперативники установили личность автора видеоматериала. Ею оказалась 30-летняя жительница Караганды. Она в группе лиц занималась изготовлением видеороликов с собственным участием, а потом продавала их через социальные сети. 
 
К примеру, пятиминутный видеоролик интимного содержания оценивался в 7 тысяч тенге или 1200 российских рублей. Видео на заказ стоило дороже - 17 тысяч тенге, или 3 тысячи российских рублей. Интимную встречу с актрисой можно было организовать за 300 долларов. 
 
Подозреваемая задержана. Изъяты вещественные доказательства ее противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов). Проводится расследование. В настоящее время полицейские ведут розыск сообщников задержанной.
 
В начале сентября в Кызылординской области был задержан подросток, продававший через соцсети порнографию.
 

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