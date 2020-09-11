В Кызылординской области подросток через соцсети продавал порнографию

Кызылорда. 10 сентября. Kazakhstan Today - При мониторинге сети Интернет специалисты Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД выявили факт распространения в социальной сети "ВКонтакте" порнографических фото- и видеоматериалов, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками МВД совместно с кызылординскими коллегами установлен 15-летний житель одного из районов области, который на своей странице разместил объявление о продаже порно. Оперативными сотрудниками проведена дополнительная проверка, в ходе которой установлен факт реализации видео с порнографией", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

В присутствии опекуна и детского психолога он признался, что с начала года в социальных сетях покупал интернет-ссылки на порнографию и перепродавал их по более дорогой цене.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

В министерстве также рассказали, что в июне в Актау задержан 35-летний мужчина, который в социальной сети "ВКонтакте" переписывался с 13-летней девочкой и вынуждал ее направлять ему фото интимного характера.

Во время переписки он убедил несовершеннолетнюю отправить свои фотографии в обнаженном виде и в дальнейшем угрожал разослать их по социальным сетям, если она не направит ему дополнительные фото. Последний привлекается к уголовной ответственности за развращение малолетних и распространение порнографии", - рассказали в пресс-службе.

МВД призывает родителей тщательно изучать контент, которым интересуются их дети и проверять их телефоны на наличие запрещённых законом материалов.





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