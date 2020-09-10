Во время пандемии казахстанских детей через Интернет вовлекали в ЛГБТ-сообщества

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Во время пандемии коронавируса казахстанских детей вовлекали в ЛГБТ-сообщества посредством Интернета. Об этом в ходе экспертного брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, передает Kazakhstan Today.

Карантин и пандемия привели всех в онлайн. Сеть приносит не только развлечение, но и угрозы. Как правило, всё начинается с безобидного троллинга, а порой заканчивается шантажом и угрозами для детей. Казахстанских детей стали вовлекать в ЛГБТ-сообщества", - рассказал Сабиров, отметив, что многие родители не хотят работать с правоохранительными органами.

По его словам, было предложение подготовить информационные материалы для учителей и родителей, образовательные программы для детей.

В игровой форме объяснить, как вести себя в сети и защититься. Или принять меры технического плана - на мобильный телефон ребёнка поставить кнопку SOS, которой он мог бы воспользоваться в критической ситуации, оповестив родителей. Но без мер государственной поддержки не решить. Государство должно повернуться к общественникам. Нужно понимать, что главное сейчас - профилактические меры", - заявил глава Интернет-ассоциации.

Он также рассказал, что в 2011 году на базе их объединения была открыта "горячая линия" safekaznet.kz. За 8 лет её существования принято почти 20 тысяч жалоб от пользователей на противоправный контент. Сейчас платформа работает лишь на общественных началах. Поддержка госорганов завершилась ещё в 2014 году.

Горячая линия" Интернет ассоциации до сих пор остаётся единственным подобного рода проектом общественной организации в Казахстане. Зарубежные аналоги давно зарекомендовали себя активными "щитами" по противодействию незаконному контенту в Интернете, сообщили в СЦК при президенте РК.

Для справки: в 2013 году "горячая линия" вступила в международную организацию INHOPE, заключила соответствующий Меморандум о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой РК, подписала договоры с аналогичными организациями стран Евразийского союза.





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