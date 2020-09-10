В 99% случаев родители, чьи дети подверглись кибербуллингу, не обращаются в полицию

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - В 99% случаев родители, чьи дети подверглись кибербулингу, категорически не хотят обращаться в правоохранительные органы. Об этом в ходе экспертного брифинга рассказал президент "Интернет Ассоциации Казахстана" Шавкат Сабиров, передает Kazakhstan Today.

Сабиров привел статистику, что 70% детей, подвергшихся кибербуллингу, - девочки.

Например, когда девочку обманным путём сняли на видео и вымогают деньги. Когда изображение непристойного характера, порнохарактера выкладываются на сайт "проститутки.сom" или ещё какие-то. У нас может быть миллион статей Уголовного кодекса, но пока у населения не будет доверия к правоохранительным органам, проблему не решить. У нас восточные традиции. Представьте в ауле Туркестанской области семью, которая подверглась насилию, или фотошантажу интимного характера. Это же всё. Нет жизни ни в Туркестане, ни в ауле. Только переезжать. Поэтому нас просят не обращаться в правоохранительные органы. Конфиденциальность выходит на первый план", - рассказал он.

Повысить доверие к правоохранительным органам возможно путём воспитания собственных киберполицейских.

В западных странах киберполиция формируется в первую очередь из специалистов по кибербезопасности и IТ, которые хотят быть сотрудниками правоохранительных органов. У нас же, мне кажется, ситуация несколько иная. Классическим полицейским навешивают задачи по расследованию киберпреступлений. Конечно, происходит когнитивный диссонанс между мотивацией, знаниями и возможностями. Поэтому важная задача для государства, как для Министерства внутренних дел, так и для цифрового ведомства, Комитета национальной безопасности, Министерства образования тоже, это создание, воспитание целого пласта таких ответственных граждан, одновременно осведомлённых специалистов по кибербезопасности, которые могли бы достойно работать в правоохранительных органах и расследовать такие преступления", - цитирует служба центральных коммуникаций при президенте РК управляющего директора Kaspersky Lab в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии Евгения Питолина.

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